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全台首例 聾啞人完成清醒開顱手術

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北報導
長庚團隊完成國內首例聾啞腦瘤患者清醒開顱手術，在手語老師協助下，布幕後的醫師團隊得以精準切除膠質瘤。圖／長庚醫院提供
長庚團隊完成國內首例聾啞腦瘤患者清醒開顱手術，在手語老師協助下，布幕後的醫師團隊得以精準切除膠質瘤。圖／長庚醫院提供

為保住語言功能、認知功能而設計的清醒開顱手術患者術中需保持清醒，與醫師緊密互動，但如果患者為聾啞人士，可是一大挑戰。長庚醫院腦神經外科團隊今年二月完成全台首例、全球第三位聾啞人士清醒開顱手術，這場被「史上最安靜」清醒開顱手術，成功保住患者認知功能，術後仍可透過手語與外界溝通。

五十九歲的江女士，四歲時因外傷喪失聽力與語言能力，兩年前被診斷為星狀膠質瘤，經國內腦神經外科權威、土城醫院副院長魏國珍評估，建議清醒開顱手術。

聾啞人士原本就無語言能力，為什麼還需清醒開顱？魏國珍說，清醒開顱手術的設計主要保護語言功能，清醒開顱的過程中，醫療團隊必須不斷與患者對話，透過簡易測試，確認手術是否傷及腦神經，影響語言或認知功能區域。

江女士雖是聾啞人士，但因已失去語言及聽覺能力，更不能沒了認知能力，如果術後沒了打手語能力，該如何與外界溝通。

魏國珍說，江女士腦中的腫瘤界線不清，必須先找出優勢大腦，並釐清腦部認知區域，以免傷及手語能力。

為求手術順利，醫療團隊需找一名手語老師，術中透過手語與江女士溝通，而這原本是神經內科醫師在手術房裡必須做的工作。

林口長庚腦神經外科主治醫師陳科廷解釋，清醒開顱如何確保患者功能未受手術影響，原理是透過設計題庫，讓患者回答，手術前會先告知題庫，例如，數數字、辨識圖片之間的關聯，有時依照患者職業或特性，在手術中拉小提琴、唱歌等。請患者每答題一次，手術才能往下進行，只要答錯，或與術前出現落差，就表示手術切除區域已影響語言或認知功能，須馬上調整。

「這是最安靜的清醒開顱手術」陳科廷說，術中手語老師摸著江女士的手，請她數數字，或比手語，讓她辨識圖片上提示。歷時兩個小時手術，手術室裡只見手語，安靜無聲，術後患者持續復健，未損及認知功能。

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