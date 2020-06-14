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防疫點將／陽明人徐迺維、楊純豪、張克昌等扮幕後英雄

聯合報 / 記者戴永華陳雨鑫楊雅棠／台北即時報導
陽大醫院楊純豪院長（右一）與張克昌副院長，領導對抗新冠肺炎疫情的靈魂人物。圖／陽大醫院提供
陽大醫院楊純豪院長（右一）與張克昌副院長，領導對抗新冠肺炎疫情的靈魂人物。圖／陽大醫院提供

一場疫情，改變我們的生活，更看出台灣的韌性。經過百場記者會後，指揮中心終於宣布解封，「防疫五月天」之一的莊人祥、第一位深入武漢調查疫情的防疫醫師洪敏南、北市聯醫副院長璩大成、即將啟動全縣普篩的彰化縣衛生局長葉彥伯、還有發明插管防疫箱的賴賢勇、被封為「護國神醫」的 周郁文，這些都是陽明大學校友。無數人默默付出，讓我們看見政府的堅持 、民眾的自主、醫護的奉獻與台灣的驕傲。

宜蘭，在陽明大學校長郭旭崧、陽大醫院院長楊純豪、宜蘭林縣長及衛生局長徐迺維合作下，縣府挹注經費使陽大醫院成為宜蘭第一所可檢驗新冠病毒的醫院，也是全國第一個由國立大學及地方政府合作設立的專責實驗室。陽明醫技系副教授黃智生說，過去宜蘭檢體得送往台北檢驗，現可將檢驗時間由三天縮短為四小時。楊純豪說，陽大醫院是國內少數從急診、病房、手術室到肺復 原室擁有一條龍負壓隔離設備的醫院。

一手擘畫宜蘭抗疫藍圖的徐迺維認為，防疫重點應從醫院開始再擴展至全民；而防疫物資供應無缺更是關鍵。在中央疫情指揮中心於小年夜二級開設時，他請林縣長同意並率先拉高宜蘭防疫至第一級。三月北部有醫院院內感染及歐美歸國潮，徐迺維果斷決定，新竹以北轉院至宜蘭者，一律住進單人房十四天，以降低高風險患者與他人接觸機會。

四月疫情趨緩，卻爆發敦睦艦隊事件，好在並未擴散，他才卸下緊繃的心情。四月的敦睦艦隊染疫事件，讓陽大醫院戰線延伸至蘭陽檢疫所，擔任蘭陽檢疫所指揮官的陽大醫院副院長張克昌回憶，收容敦睦艦隊人員時氣氛緊張，一有狀況得馬上啟動後送。其中有位確診者，帶著一塊香皂每天聞，有天突然聞不到香味，緊急採檢陽性送醫。蘭陽是國內少數有化學兵支援的檢疫所，也設計「情緒量表」，獨創作法也被其它檢疫所採納。

更多陽明人在臨床第一線。陽大醫院 護理部副主任張丞淯十七年前曾參與抗煞，現在又對抗冠狀病毒。她說，抗煞當年護理人員被排斥，她難過到寫下遺書，但這次各界給她們暖暖的愛，讓第 一線醫護人員有堅強後盾。

還有陽明人不在宜蘭，在台灣醫療重鎮台北榮總。台北榮總呼吸治療科主任 陽光耀十七年前 爆發時，在陽明就讀臨床醫學研究所，如今參與新冠肺炎臨床處置指引的撰寫與編纂。

台北榮總感染科主治醫師林邑璁表示，感染科醫師搜集各種線索與證據治療患者。他依據文獻，替一位就要轉成重症的病人施用奎寧，雖國外文獻顯示需合併抗生素，但他認為患者無細菌感染 疑慮，大膽單用奎寧，病人順利好轉。（國立陽明大學45周年校慶 「疫情，陽明以你為榮」廣告）

蘭陽檢疫所指揮官陽大醫院副院長張克昌。記者戴永華／攝影
蘭陽檢疫所指揮官陽大醫院副院長張克昌。記者戴永華／攝影
熱心民眾送來的感謝禮物，讓第一線抗疫人員開心又感動。圖／陽大醫院提供
熱心民眾送來的感謝禮物，讓第一線抗疫人員開心又感動。圖／陽大醫院提供
陽大醫院派駐檢疫所的第一線抗疫尖兵，左一是檢疫所指揮官張克昌。圖／陽大醫院提供
陽大醫院派駐檢疫所的第一線抗疫尖兵，左一是檢疫所指揮官張克昌。圖／陽大醫院提供
陽大醫院楊純豪院長（右一)與張克昌副院長，領導對抗新冠肺炎疫情的靈魂人物。圖／陽大醫院提供
陽大醫院楊純豪院長（右一)與張克昌副院長，領導對抗新冠肺炎疫情的靈魂人物。圖／陽大醫院提供
★蘭陽檢疫所在武漢台胞結束隔離「出關」之前，特別貼心準備西點餐盒讓大家帶在路上吃。圖／陽大醫院提供
★蘭陽檢疫所在武漢台胞結束隔離「出關」之前，特別貼心準備西點餐盒讓大家帶在路上吃。圖／陽大醫院提供
陽大醫院從急診、住院病房到開刀房擁有「負壓一條龍」隔離設備，連醫學中心都很難辦到。圖／陽大醫院提供
陽大醫院從急診、住院病房到開刀房擁有「負壓一條龍」隔離設備，連醫學中心都很難辦到。圖／陽大醫院提供
★陽大醫院在第一線對抗新冠肺炎的醫護人員。圖／陽大醫院提供
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疫情 衛生局 患者

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