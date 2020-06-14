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防疫點將／陽明人何祥齡吳易企檢測病毒兩大推手

聯合報 / 記者羅真／台北即時報導
台北榮總病理檢驗部一般檢驗科主任何祥齡表示。北榮病理檢驗部因應疫情，一月底就啟動全台唯一三班輪值的檢測機制。記者羅真／攝影
台北榮總病理檢驗部一般檢驗科主任何祥齡表示。北榮病理檢驗部因應疫情，一月底就啟動全台唯一三班輪值的檢測機制。記者羅真／攝影

如果說臨床醫師與公衛專家是 幕前防疫的代表，醫檢師絕對是 最辛苦的幕後功臣。陽明醫技系雙姝何祥齡與吳易企就是最好的例子。在台北榮總建立檢驗流程及應變指引、針對疑似檢體檢驗 四種基因的檢測平台，兩位是背後推手。

北榮在一月底啟動全台唯一三班檢驗人力配置，但每班僅一人，是來自何祥齡的構想。現在是 北榮病理部一般檢驗科主任的何祥齡說，醫檢師身處高感染風險第一線，更肩負發布正確結果的 使命，往往需獨自面對高傳染性 的病毒，若對檢驗結果有疑慮更是無助。她不忍醫檢師同事孤軍奮鬥，建立作業流程指引，讓醫檢師有所依循。

剛卸下北榮病理檢驗部病毒 組組長的吳易企，協助建立新冠 病毒四種基因的檢測平台，甚至 比疾管署要求檢驗兩種基因更嚴 格精準。吳易企說，醫檢師接觸 病毒時間全院最長，面對新興病 毒，檢驗倚靠手工操作，以核酸 萃取為例，醫檢師穿戴兔寶寶裝 進入萃取室，將雙手伸進生物安 全箱進行相關步驟，約需一點五小時，「手指頭往往很痠」。北榮二月下旬引進核酸自動萃取儀，將最費時也危險的檢驗環節自動化，至今檢驗逾五千支檢體。

陽明大學為解決偏鄉醫療而創校，四十五年來，服務社會、解決國家問題的基因在陽明人內心 深處。疫情，要感謝的人太多，那就感謝一起生活在這座島嶼上的人吧。（國立陽明大學45周年校慶 「疫情，陽明以你為榮」廣告）

台北榮總病理檢驗部微生物科醫檢師吳易企參與院內新病毒檢測流程建立。圖／吳易企提供
台北榮總病理檢驗部微生物科醫檢師吳易企參與院內新病毒檢測流程建立。圖／吳易企提供

基因 疫情

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