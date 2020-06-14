防疫點將／陽明人何祥齡吳易企檢測病毒兩大推手

如果說臨床醫師與公衛專家是 幕前防疫的代表，醫檢師絕對是 最辛苦的幕後功臣。陽明醫技系雙姝何祥齡與吳易企就是最好的例子。在台北榮總建立檢驗流程及應變指引、針對疑似檢體檢驗 四種基因的檢測平台，兩位是背後推手。

北榮在一月底啟動全台唯一三班檢驗人力配置，但每班僅一人，是來自何祥齡的構想。現在是 北榮病理部一般檢驗科主任的何祥齡說，醫檢師身處高感染風險第一線，更肩負發布正確結果的 使命，往往需獨自面對高傳染性 的病毒，若對檢驗結果有疑慮更是無助。她不忍醫檢師同事孤軍奮鬥，建立作業流程指引，讓醫檢師有所依循。

剛卸下北榮病理檢驗部病毒 組組長的吳易企，協助建立新冠 病毒四種基因的檢測平台，甚至 比疾管署要求檢驗兩種基因更嚴 格精準。吳易企說，醫檢師接觸 病毒時間全院最長，面對新興病 毒，檢驗倚靠手工操作，以核酸 萃取為例，醫檢師穿戴兔寶寶裝 進入萃取室，將雙手伸進生物安 全箱進行相關步驟，約需一點五小時，「手指頭往往很痠」。北榮二月下旬引進核酸自動萃取儀，將最費時也危險的檢驗環節自動化，至今檢驗逾五千支檢體。

陽明大學為解決偏鄉醫療而創校，四十五年來，服務社會、解決國家問題的基因在陽明人內心 深處。疫情，要感謝的人太多，那就感謝一起生活在這座島嶼上的人吧。（國立陽明大學45周年校慶 「疫情，陽明以你為榮」廣告）