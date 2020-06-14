防疫點將／陽明人陳潤秋徐永年等人領軍地方守護邊境

除了陽大醫院守護宜蘭，更多陽明人在地方貢獻心力，包含陳潤秋、殷東成、葉彥伯、曾梓展、林立人、徐迺維六位地方衛生局長，其中人口最多以及守護邊境壓力最大的，就屬新北市衛生局陳潤秋與衛福部桃園醫院院長徐永年。

掌管全市四百多萬民眾健康的陳潤秋，來到新北市前是國健署副署長，她豐富的公衛與行政經驗，是新北市防疫關鍵。陳潤秋說，新北曾經單日新增居家檢疫人數一萬三千多人，新北率先為居家檢疫者送飯、倒垃圾，並成立第一個居家關懷中心，加碼提供關懷包，以免十四天隔離太無聊。

最靠近桃園國際機場的部立桃園醫院，是全台第一所收治確診個案的醫院，也是這次防疫阻絕疫境外重要戰略醫院。部桃總共收治五十六名確診患者，居全國之冠。徐永年指出，部桃創下許多第一，最早設置戶外發燒篩檢站、利用穿戴式裝置監測患者，更首度以血漿置換術搶回重症患者生命。

陳潤秋說，此次疫情最大挑戰是疫調，疫調不能只仰賴民眾記憶，還需配以智能設備，某次接 觸者與都忘記曾短暫碰面，疫調人員透過手機定位及路口監視影像才發現二人接觸，找到感染源。徐永年說，面對新興傳染病，為了讓專業決策落實，他要求會議紀錄公開上網，未來疫情 可能捲土再來，但他自信地說「 我們準備好了」。（國立陽明大學45周年校慶 「疫情，陽明以你為榮」廣告） 桃園醫院收治五十六名確診者，占國內確診人數近八分之一、居全國之冠，隨著未來邊境慢慢開放，疫情可能捲土再來，徐永年說「我們準備好了」。

圖／桃園醫院提供 新北市衛生局長陳潤秋曾任國健署副署長，如今到第一線落實過去制定的政策，運用自己所長對抗疫情，成就感更高。

圖／陳潤秋提供