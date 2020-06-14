日環食21日登場 嘉市周六無人機展演暖身

日環食天文奇景將在21日登場，嘉義市位於環食帶上是極佳觀賞點，嘉義市旅館同業公會統計，目前本周末住房率已破7成，一掃疫情時期的低住房率陰霾。市府20日也安排64架無人機在北香湖公園表演，一同與旅客提前為奇景暖身。

嘉義市旅館同業公會理事長李素珍說，疫情期間住房率低迷，但昨天詢問多數飯店，本周末住房率都大幅上升，許多民眾都悶壞了，疫情趨緩加上日環食屬於戶外活動，很多家庭都已安排來嘉市走走，對觀光大有助益。

市府教育處表示，本月20日晚間6點50分和9點5分，在北香湖公園湖面上空有無人機隊飛上夜空，是市府首度舉辦無人機展演，將逐一變化出2020、0621、愛心、Taiwan、Chiayi、KANO投手吳明捷投球、日環食與虎尾科大等8個圖案，每次8分鐘，來展現嘉義市之美。

無人機展演高度將在20到120公尺，呈現出2D影像效果，例如「愛心」圖案就會從最內圈閃耀到外圈，仰望天空就像愛心在天空閃爍，也利用顏色排列出日環食「月亮接近太陽」過程。

教育處表示，20日當天將舉辦大師講座，由中央大學天文所博士李昫岱主講，以日環食與太陽系為主題，講座開始與結束前都有無人機表演，21日則有戰機編隊衝場演出。