聽新聞
test
0:00 / 0:00

日環食21日登場 嘉市周六無人機展演暖身

聯合報 / 記者李承穎／嘉義市報導
嘉義市將首度展開無人機展演活動，為日環食活動揭開序幕。圖／嘉義市府提供
嘉義市將首度展開無人機展演活動，為日環食活動揭開序幕。圖／嘉義市府提供

日環食天文奇景將在21日登場，嘉義市位於環食帶上是極佳觀賞點，嘉義市旅館同業公會統計，目前本周末住房率已破7成，一掃疫情時期的低住房率陰霾。市府20日也安排64架無人機在北香湖公園表演，一同與旅客提前為奇景暖身。

嘉義市旅館同業公會理事長李素珍說，疫情期間住房率低迷，但昨天詢問多數飯店，本周末住房率都大幅上升，許多民眾都悶壞了，疫情趨緩加上日環食屬於戶外活動，很多家庭都已安排來嘉市走走，對觀光大有助益。

市府教育處表示，本月20日晚間6點50分和9點5分，在北香湖公園湖面上空有無人機隊飛上夜空，是市府首度舉辦無人機展演，將逐一變化出2020、0621、愛心、Taiwan、Chiayi、KANO投手吳明捷投球、日環食與虎尾科大等8個圖案，每次8分鐘，來展現嘉義市之美。

無人機展演高度將在20到120公尺，呈現出2D影像效果，例如「愛心」圖案就會從最內圈閃耀到外圈，仰望天空就像愛心在天空閃爍，也利用顏色排列出日環食「月亮接近太陽」過程。

教育處表示，20日當天將舉辦大師講座，由中央大學天文所博士李昫岱主講，以日環食與太陽系為主題，講座開始與結束前都有無人機表演，21日則有戰機編隊衝場演出。

嘉義 疫情 愛心 戰機 無人機

延伸閱讀

鋒面周五攪局 日環食觀測機率曝光

嘉義市迎接6月21日環食！64架無人機飛上空

影／搶日環食國旅客人 翁章梁酷扮空軍推空中勘查影片

日環食天文奇景搶客 翁章梁發Q碰券摸彩送手機

相關新聞

補教數學名師解不出題代表這刀切太多…長庚最棘手腦瘤開顱個案

「對任意正整數N，空間中的N個平面最多可將空間切成幾個區域？」頭蓋骨被切開，一名罹患腦瘤的數學補教名師正在接受腦瘤切除手...

鋒面周五攪局 日環食觀測機率曝光

明天開始太平洋高壓增強，各地為晴到多雲天氣，僅南部清晨至上午易有短暫陣雨，其他地區要留意午後雷陣雨。中央氣象局表示，下一...

一張圖看天氣 周末鋒面逼近北部海面將變天

中央氣象局今天在臉書粉絲團「報天氣」發布一周天氣，周一起天氣穩定，僅南部地區清晨至上午有短暫陣雨，其他地方為多雲到晴，但...

周一上班要注意！ 台北盆地等7縣市明高溫警報

中央氣象局發布高溫資訊，天氣晴朗炎熱，明天中午前後花蓮縣縱谷，台北市盆地，嘉義市地區，嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣近山...

我的防蚊妙招／架全罩式蚊帳 從此高枕無憂

嚮往大自然的我，買了社區邊間一屋，周圍陸續廣植綠籬與樹苗，歷經卅餘載，蔚為茂密林園，宛如天然綠屏風，蓊蓊鬱鬱，卻成為蚊蟲...

子宮肌瘤、子宮腺肌症 有何不同？

32歲的小游（化名）近半年來月經量變多，本來五天可以結束的經期拖到七、八天。她來婦科求診，經超音波檢查，發現子宮長了肌瘤...

健康名人堂／面對新興疾病 只能從頭學習

自一月下旬，新冠病毒疫情逐漸在歐美擴散，面對完全陌生的新興疾病，在第一線照顧病人的歐美醫師，最初只能根據中國醫師所提供的...

元氣的一天／冬物收納有方 做好防潮避免過敏

端午節將至，有句氣象俚語：「未食五月粽，破裘毋甘放」，意思是，端午過後，冬衣冬被才能收起來。所有冬天的衣服、棉被等，在換...

高市上呼吸道群聚感染／15生為一般感冒 今無需停課

高雄市一所中學班級有15名學生日前出現疑似上呼吸道群聚感染，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥昨表示，採檢送驗後排除流感、...

端午搶出遊 宜花旅宿幾客滿

新冠肺炎疫情趨緩，原申請減班的台北至花蓮線客運，端午連假預售明顯回溫；原本就屬黃金路線的台北至宜蘭線，儘管衝擊不如北花線...

防疫點將／陽明人徐迺維、楊純豪、張克昌等扮幕後英雄

一場疫情，改變我們的生活，更看出台灣的韌性。經過百場記者會後，指揮中心終於宣布解封，「防疫五月天」之一的莊人祥、第一位深...

防疫點將／陽明人何祥齡吳易企檢測病毒兩大推手

如果說臨床醫師與公衛專家是 幕前防疫的代表，醫檢師絕對是 最辛苦的幕後功臣。陽明醫技系雙姝何祥齡與吳易企就是最好的例子。...

熱門新聞

全台有感！清晨04：19東部海域規模6.0地震

補教數學名師解不出題代表這刀切太多…長庚最棘手腦瘤開顱個案

17縣市大雨特報！ 注意雷擊及強陣風

口罩貴4倍太離譜？ 業者：原物料大漲回不去了！

注意劇烈天氣！ 吳德榮：午後恐瞬間強降雨、密集雷擊

一張圖看天氣 周末鋒面逼近北部海面將變天

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。