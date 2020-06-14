補教數學名師解不出題代表這刀切太多…長庚最棘手腦瘤開顱個案

「對任意正整數N，空間中的N個平面最多可將空間切成幾個區域？」頭蓋骨被切開，一名罹患腦瘤的數學補教名師正在接受腦瘤切除手術，但人卻是意識清楚，且努力地動「腦」解題，場景有點驚悚，但為求保有大腦運算功能，唯一解決方法就是清醒開顱。

新北市立土城醫院副院長魏國珍表示，該知名補教數學老師是林口長庚清醒開顱團隊遇過最棘手的腦瘤個案，因為腦瘤位置剛好就在負責運算的大腦區塊，如果切得太多，可能再也無法執教，要是切得太少，未來復發，可能得再動一次刀。

正因如此，開顱團隊下刀時，必須錙銖必較，一點都馬虎不得，一般開顱手術約在三個小時，但這個案卻花了四個多小時。術前，補教老師準備了厚厚一本數學試題，手術過程中，逐一解題。

魏國珍說，開刀過程中，個案如突然解不出來，腦筋卡住了，就代表這一刀切太多，傷及正常組織，就先暫停切除，小心翼翼地釐清腫瘤位置，再行動刀。

除了解題之外，在清醒開顱手術中，另有中醫師腦瘤患者在過程中，背誦著中醫藥理口訣。一名醫學系學生患者則是在國考之前，接受手術，想當然而，術中就是背誦醫師國考試題。

值得一提的是，醫師一邊「開」腦，患者清醒「動」腦，場景確實嚇人，絕非一般人所能接受，魏國珍說，在過程中，絕對不可能讓患者看到自己的模樣，否則可能血壓飆高，當場驚嚇暈厥。

在清醒開顱手術中，真有人無法忍受目睹恐怖的畫面，當場暈到。

魏國珍表示，之前幫一名菲律賓籍腦瘤患者動刀，患者希望術後仍可保有英文、菲律賓母語等兩種能力，為此，找來一名同鄉友人進入手術室，在手術過程中，持續與他以母語對話，不料，講著講著，人突然暈倒，因為場面時在太嚇人。