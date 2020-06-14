快訊

新任監察委員名單將送立法院 范巽綠被提名

潘文忠提境外生解禁3原則...大學打臉：有講等於沒講

聽新聞
test
0:00 / 0:00

腦瘤媽開刀前一天他陪理光頭 醫師卻說開腦不用剃髮

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導
長庚團隊完成國內首例聾啞腦瘤患者清醒開顱手術，患者兒子（左）在媽媽手術前一天，先理光頭，表達支持鼓勵，沒想到，土城醫院副院長魏國珍（右）說，「這是最新技術，現在開腦不用剃頭髮了啦」。記者黃義書／攝影
長庚團隊完成國內首例聾啞腦瘤患者清醒開顱手術，患者兒子（左）在媽媽手術前一天，先理光頭，表達支持鼓勵，沒想到，土城醫院副院長魏國珍（右）說，「這是最新技術，現在開腦不用剃頭髮了啦」。記者黃義書／攝影

五十九歲的江女士經歷二次腦部手術，被問及是否知道手術難度很高，她笑而不語。她的兒子說「媽媽可能至今都不太知道腦瘤有多嚴重，只知道不開刀就會死。」開完刀後，江女士恢復速度快，僅剩手指比較不靈活，熱愛旅遊的她，最近已迫不期待走出家門，開車與朋友趴趴走。

兩年前，工作必須經常起身蹲下的江女士，發現頭暈不適，原以為沒什麼大礙，隔沒多久卻暈眩反胃，前後看了好幾家醫院，礙於手語溝通不便，延宕了三個月以上才確診，她沒有聽過星狀膠質瘤，兒子第一次聽到也覺得很驚嚇。

江女士的兒子說，媽媽個性獨立，沒事不會向子女們求援，一旦發出求助信號一定「代誌大條」。擔心從未開過刀的媽媽因開刀要理光頭髮而難過，他在媽媽手術前一天，也剃了一個大光頭，沒想到等媽媽被推出手術台時，竟「整組好好的」。醫師看到傻眼的他，解釋「這是最新技術，現在開腦不用剃頭髮了啦」。

土城醫院副院長魏國珍說，保留頭髮對患者心理健康相當重要，雖然在醫療處置上會相對麻煩，術後還要替者去除血漬留下的臭味，「洗香香」，替他們吹乾頭髮，動輒一個多小時，有時比手術時間還長，但為了能讓他們能在術後保有原來模樣，花這些工夫是絕對值得的。

面對疾病，江女士從未過抱怨，即使第一次術後狀況一度很差，看著兒子想比手語，卻也比不出來，但後續透過不斷手語刺激，漸漸找回手感，回歸日常生活。江女士的兒子笑說，媽媽喜歡旅遊，雖然聾啞人士，但交遊滿天下，甚至曾去北韓找當地朋友一起旅行。

今年再動手術，是因為腫瘤復發，江女士的兒子說，第二次手術也如同期待的成功，他知道膠質瘤還會復發，雖然沒有告訴媽媽之後復發的可能性，但看到媽媽面對疾病的坦然與樂觀，期待媽媽只要能保有認知功能，每天開心地與朋友出遊，陪她手術、陪她努力復健都不辛苦。

手術 患者

延伸閱讀

跟隨大甲媽祖遶境　宥勝吐露參加原因

特教生的專屬運動會 腦瘤女孩勇敢邁出每一步

瑪克多打造手術黑盒子 醫療影像即時整合

瑪克多商機噴發 大廠搶合作

相關新聞

補教數學名師解不出題代表這刀切太多…長庚最棘手腦瘤開顱個案

「對任意正整數N，空間中的N個平面最多可將空間切成幾個區域？」頭蓋骨被切開，一名罹患腦瘤的數學補教名師正在接受腦瘤切除手...

一張圖看天氣 周末鋒面逼近北部海面將變天

中央氣象局今天在臉書粉絲團「報天氣」發布一周天氣，周一起天氣穩定，僅南部地區清晨至上午有短暫陣雨，其他地方為多雲到晴，但...

雙北、台中、南投豪雨特報 注意雷擊強陣風

中央氣象局對17縣市發布豪大雨特報，台北市、新北市、台中市、南投縣有局部大雨或豪雨發生機率，基隆北海岸、桃園、新竹、苗栗...

雙北桃園發布大雷雨即時訊息 持續至17時45分

中央氣象局針對台北市、新北市、桃園市發布大雷雨即時訊息，持續時間至17時45分止。

周一上班要注意！ 台北盆地等7縣市明高溫警報

中央氣象局發布高溫資訊，天氣晴朗炎熱，明天中午前後花蓮縣縱谷，台北市盆地，嘉義市地區，嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣近山...

保住認知功能 長庚完成全台首例聾啞腦瘤患者清醒開顱

為保住語言功能而設計的清醒開顱手術，竟可以為失去語言功能的聾啞人士施行。長庚醫院腦神經外科團隊今年二月為全台第一位，也是...

腦瘤媽開刀前一天他陪理光頭 醫師卻說開腦不用剃髮

五十九歲的江女士經歷二次腦部手術，被問及是否知道手術難度很高，她笑而不語。她的兒子說「媽媽可能至今都不太知道腦瘤有多嚴重...

鋒面周五攪局 日環食觀測機率曝光

明天開始太平洋高壓增強，各地為晴到多雲天氣，僅南部清晨至上午易有短暫陣雨，其他地區要留意午後雷陣雨。中央氣象局表示，下一...

影／生9子曾有人想領養被拒絕 母：有兄姊疼也是幸福

22年生下9名子女的江女，家中成員多卻是甜密的負擔，她說曾有人想領養自己的小孩，她都拒絕，因為孩子會選這一個大家庭，有兄...

氣象局再發17縣市豪大雨特報！ 台中、南投升級豪雨

中央氣象局對17縣市發布豪雨特報，午後對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今天台中市、南投縣有局部大雨或豪雨發生的機率，彰...

天氣熱就是要爽吃冰！20大網友熱議超商冰櫃冰品來了！

天氣漸漸越來越炎熱，這時候走進充滿冷氣的超商，走向冰櫃，拆開包裝，狠狠地吃上一口冰品，絕對是再過癮不過的事情，面對著超商冰櫃，玲瑯滿目的雪糕、冰淇淋、冰棒、大福最先進入你眼底的會是哪一種呢？又或者什麼樣的品牌才是最吸引你的目光的呢？

17縣市大雨特報！ 注意雷擊及強陣風

中央氣象局發布17縣市大雨特報，午後對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今天雲林以北、南投地區及其他山區有局部大雨發生的機...

熱門新聞

全台有感！清晨04：19東部海域規模6.0地震

健保署：我多數醫材收費高於國際

全打包！ 外籍航空地勤搜刮機上未使用物品

注意劇烈天氣！ 吳德榮：午後恐瞬間強降雨、密集雷擊

17縣市大雨特報！ 注意雷擊及強陣風

殺破狼周運勢／雙子桃花連著不斷 天秤小心飯碗不保

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。