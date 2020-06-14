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腦瘤媽開刀前一天他陪理光頭 醫師卻說開腦不用剃髮
五十九歲的江女士經歷二次腦部手術，被問及是否知道手術難度很高，她笑而不語。她的兒子說「媽媽可能至今都不太知道腦瘤有多嚴重，只知道不開刀就會死。」開完刀後，江女士恢復速度快，僅剩手指比較不靈活，熱愛旅遊的她，最近已迫不期待走出家門，開車與朋友趴趴走。
兩年前，工作必須經常起身蹲下的江女士，發現頭暈不適，原以為沒什麼大礙，隔沒多久卻暈眩反胃，前後看了好幾家醫院，礙於手語溝通不便，延宕了三個月以上才確診，她沒有聽過星狀膠質瘤，兒子第一次聽到也覺得很驚嚇。
江女士的兒子說，媽媽個性獨立，沒事不會向子女們求援，一旦發出求助信號一定「代誌大條」。擔心從未開過刀的媽媽因開刀要理光頭髮而難過，他在媽媽手術前一天，也剃了一個大光頭，沒想到等媽媽被推出手術台時，竟「整組好好的」。醫師看到傻眼的他，解釋「這是最新技術，現在開腦不用剃頭髮了啦」。
土城醫院副院長魏國珍說，保留頭髮對患者心理健康相當重要，雖然在醫療處置上會相對麻煩，術後還要替者去除血漬留下的臭味，「洗香香」，替他們吹乾頭髮，動輒一個多小時，有時比手術時間還長，但為了能讓他們能在術後保有原來模樣，花這些工夫是絕對值得的。
面對疾病，江女士從未過抱怨，即使第一次術後狀況一度很差，看著兒子想比手語，卻也比不出來，但後續透過不斷手語刺激，漸漸找回手感，回歸日常生活。江女士的兒子笑說，媽媽喜歡旅遊，雖然聾啞人士，但交遊滿天下，甚至曾去北韓找當地朋友一起旅行。
今年再動手術，是因為腫瘤復發，江女士的兒子說，第二次手術也如同期待的成功，他知道膠質瘤還會復發，雖然沒有告訴媽媽之後復發的可能性，但看到媽媽面對疾病的坦然與樂觀，期待媽媽只要能保有認知功能，每天開心地與朋友出遊，陪她手術、陪她努力復健都不辛苦。
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