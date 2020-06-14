國旅復甦傳墾丁房價全漲回 屏東觀光業者否認
屏東縣4大觀光協會今天發表聯合聲明指出，屏東觀光產業上半年面對疫情打擊，現在為承接國旅市場，紛紛祭出優惠套裝專案，並無電視台報導「墾丁飯店房價全漲回來」等情況。
屏東縣觀光協會、屏東縣民宿協會、屏東縣旅行商業同業公會與屏東縣恆春半島觀光產業聯盟等屏東4大觀光協會今天發表聯合聲明指出，墾丁現在明明很優惠，飯店怎麼可能是高房價。歡迎消費者到墾丁地區，享受屏東縣政府推出的「三鐵旅遊優惠」。
聲明中指出，屏東縣觀光產業上半年面對新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻打擊，現在台灣防疫有成，為承接國旅市場，紛紛祭出優惠套裝專案，並無電視台所報導的「墾丁飯店房價全漲回來」、「民眾比價時卻發現，前一陣子飯店殺到見骨的促銷方案全沒了，又回復過去的高房價」等情事。
聲明也表示，像墾丁大街核心區的五星級旅館，目前的房價較歷年同期都優惠不少；另外，還有多家星級旅館與民宿也推出套裝優惠。
聲明強調，屏東縣政府推出「鐵定加碼、鐵定貼心、鐵定好玩」的「三鐵旅遊優惠」，內容包含住宿、伴手禮、團體旅遊補助、多款好玩主題路線體驗等。墾丁許多家飯店、民宿也針對暑假祭出優惠，民眾可善用補助無縫接軌，大搶暑假優惠。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言