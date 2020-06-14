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鋒面周五攪局 日環食觀測機率曝光
明天開始太平洋高壓增強，各地為晴到多雲天氣，僅南部清晨至上午易有短暫陣雨，其他地區要留意午後雷陣雨。中央氣象局表示，下一波變天可能在周五，屆時將有鋒面接近台灣北部海面，天氣不穩定，到了周日中南部雲層變多，觀看日環食機率可能不到一半。
日環食將在周日登場，環食帶橫跨台灣本島，自西而東通過金門、澎湖北側、雲林南部、嘉義縣、嘉義市、台南市北側、高雄市北側、花蓮縣南側及台東縣北側，錯過這次要再等195年。
陳伊秀指出，周日上午中南部有局部雨勢，觀賞日環食時間在下午，影響不大，但周五有一道鋒面逐漸接近台灣北部海面，周日更靠近，天氣趨於不穩定，除了北台灣可能下雨，中南部也會出現中高層的雲，觀賞日環食要「碰碰運氣」，機率研判在一半以下。但若雲層不多不厚，仍有機會看到日環食，天氣預報也會再變化。
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