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一張圖看天氣 周末鋒面逼近北部海面將變天
中央氣象局今天在臉書粉絲團「報天氣」發布一周天氣，周一起天氣穩定，僅南部地區清晨至上午有短暫陣雨，其他地方為多雲到晴，但周五將有鋒面接近台灣北部，中南部降雨機率增加，北部跟東半部也有午後雷陣雨。
氣象局表示，周一至周四颱風減弱遠離，台灣附近副熱帶高壓增強，天氣穩定，環境風場轉為西南風，除了清晨至上午南部地區有零星短暫陣雨外，各地大多為晴到多雲，高溫炎熱的天氣，周一水氣仍稍多，午後雷陣雨範圍稍大且可能有較大雨勢出現，周二至周四午後雷陣雨區域較為限縮在山區。
氣象局說，周五至周日鋒面有逐漸接近台灣北部海面的趨勢，受鋒面前西南風影響，中南部地區降雨機率增加，北部跟東半部地區則有午後雷陣雨。
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