下周二起天氣穩定 周五、周六有午後雷陣雨
全國各地午後對流發展旺盛，有機會出現雷陣雨及局部短時強降雨，北台灣午後更是下起夾帶雷聲的滂沱大雨，中央氣象局針對全台17縣市包括基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、高雄市、屏東市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣等地發布豪大雨特報。
今日中部、北部及各地山區有局部大雨發生的機率，提醒民眾注意雷擊、強陣風，在山區或溪邊活動的民眾應慎防坍方落石及溪水暴漲。下周一至周四因受太平洋高壓增強影響，天氣逐漸穩定，各地為多雲到晴的好天氣，周一水氣仍偏多，各地會有短暫午後雷陣雨。氣溫方面，各地高溫炎熱，約在32至36度之間。下周五及周六兩天受西南風影響，中南部地區降雨機率偏高，其他地區則有午後雷陣雨。
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