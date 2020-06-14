愛滋除罪化 律師：不應未遂犯而罰之

對於有民團在網路平台提案連署，希望修正人類免疫缺乏病毒傳染防治及感染者權益保障條例第21條，U=U不具傳染力已是國際共識，愛滋入罪化將影響防治工作與病患確診之意願。律師表示，愛滋不應性行為未遂犯而罰之，讓感染者更有保障。

長期推動司法改革、消除HIV歧視的陳君瑋律師事務所負責人、匿稱「熊大」律師的陳君瑋說，從愛滋條例21條，明知自己為感染者，隱瞞而與他人進行危險性行為，致傳染與人者這三個要件，來看處5到12年以下有期徒刑。第一個，明知自己為感染者，實務上判斷的方法就是以你有沒有確診來看，但若是愛滋黑數，如曾去匿篩但未接受後續確認、或曾有非安全性行為但不知道自己有狀況，而僥倖不去治療，如何處理與判定上就有難度。

而在隱瞞而與他人進行危險性行為，致傳染與人者上。致傳染與人者這要件，在法律上來說就是造成他人感染，但目前實務上從來無法測得，原告是否經由被告感染，醫學上目前只能測得原告與對方（被告）的病毒株類似，但「類似」並無法代表原告就是從被告者而感染，也可能從B從C從D而感染（如有不只一個伴侶情況下），所以實務上根本沒有辦法真正認定。

以法院認定來看，假設小瑋提告小正傳染HIV給他，法院會先抓小正、小瑋何時確診，但即便小瑋確診的晚，在法律上也不代表是小正傳染給小瑋，也許可能是他人傳染，而這部分則代表「既遂犯」與「未遂犯」的分別。

陳君瑋說，既遂為至傳染於人者，如我殺你，且你的死亡結果是來自我，即有因果關係，「我」就是既遂犯；但是我殺你，但你沒死，或無法證明因果，那「我」就是未遂，未遂依照法律規定其刑就是減半或三分之二，基本上刑度就是從原有的5到12年往下抓，故之前相關個案都是判決兩年多徒刑。

陳君瑋說，而過往的HIV提告案件，法官幾完全不去論述是否為被告者所傳染，因為科學上病毒株無法確認，舉證上出現問題，也就養成法官判決上的懶惰。「他告你，你跟他都陽性，他比你晚得到，然後你們有無套性交，如有聊天記錄等，那就判決下去。」法官不去證明因果關係，而以「未遂」犯來判決，那第21條就像一張網般，將所有可能性承載起來，非常恐怖。

而目前此條例可能改正方式，陳君瑋認為有四點，包含立委提案修法三讀通過、大法官釋憲、司法個案判決、行政單位如衛福部疾管署發行政命令，將21條的危險性行為不包含U=U等方式。上述第三點如前幾天有「愛滋男被控危險性行為，二審逆轉獲高等法院判決無罪」案，即可成為未來律師在辯護時的依據；第二點部分，去年也有個案法官向大法官申請釋憲。

另外，愛滋條例21條的刑期也有過重問題。陳君瑋說，目前21條至少判5至12年，跟重傷害罪一樣重，而普通傷害僅5年以下，但感染者目前已有雞尾酒療法等先進治療方式，少有死亡者、根本不到重傷害程度，故在目前實務上實屬過重，未來修法時也應一併考量。

但倘若上述21條文修改或刪除，外界擔心若感染者有惡意傳染情況下就無罪可罰？陳君瑋說，仍可回到傳染病防治法，如梅毒、花柳病般處理，且也仍有民事賠償，仍有權利保障。因此，對有民團近期提網路平台連署，將21條的危險性行為不包含U=U，助感染者權益更有保障，他認為是相當重要的事。