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口罩貴4倍太離譜？ 業者：原物料大漲回不去了！
有網友在台中市長盧秀燕臉書反映，指疫情前在大賣場買品牌醫療口罩「200個賣285元」，平均每個1.4525元，但現在一個要價5.3元，比疫情前貴了4倍！業者指出原物料飆漲近兩倍，漲勢不停，有錢還不一定訂得到！市府法制局表示，中央實名制一個5元，比5元稍貴其實合理。
中央口罩政策，部分徵用，每個口罩5元。另開放業者釋出到市面上販售，大賣場、網購平台搶成一團。尤其部分業者推出彩色版口罩，更讓消費者瘋搶。
但有人向市長盧秀燕反映「口罩在疫情前的售價比現在貴了4倍」希望市府查一查。另有議員反映，現在的口罩漲太多，去年批發價平均每個1.2元，現在也要5塊以上，議員認為價差太大。
業者表示， 國外疫情還在燒，原物料漲了近兩倍，加上生產線人力吃緊。另彩色口罩售價比一般藍色或白色售價高些。
台中市府法制局長李善植說，以前很少人戴口罩，現在變成人人必備，加上國際原物料大漲「價格回不去了！」李局長表示，以中央實名制訂每個5元，如網友所說的價格，其實是在合理範圍。
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