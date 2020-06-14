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醫界：國際研究證明 U=U者性行為不會傳染

聯合報 / 記者簡浩正／台北即時報導
北榮感染科醫師林錫勳表示，近年國內外的研究皆已證明U=U，即HIV帶原者若穩定治療、服藥，將體內的愛滋病毒量控制在「測不到」的範圍內，就算與人發生無套性行為，也不會傳染給他人。認為愛滋條例第21條有修改空間。記者簡浩正／攝影
北榮感染科醫師林錫勳表示，近年國內外的研究皆已證明U=U，即HIV帶原者若穩定治療、服藥，將體內的愛滋病毒量控制在「測不到」的範圍內，就算與人發生無套性行為，也不會傳染給他人。認為愛滋條例第21條有修改空間。記者簡浩正／攝影

對於愛滋條例21條的爭議，前台灣愛滋病學會理事長、北榮感染科醫師林錫勳表示，這些年來，國內外的實驗結果皆已證明U=U（Undetectable = Untransmittable），意即HIV帶原者若穩定治療、服藥，將體內的愛滋病毒量控制在「測不到」的範圍內，那麼就算與人發生上萬次的無套性行為，也「不會傳染」給他人。

林錫勳說，愛滋條例的成立有其時空背景，當年是被視為「絕症」看待、死亡率高，但隨著科學、藥物進展，感染者的病毒已能控制、甚至預防。有國外研究顯示，感染者穩定服藥、控制病毒量下，其平均壽命可活到77歲，與一般民眾的平均餘命相近。

感染者如何「去歧視化」，林錫勳說，是政府、公衛應該做的部分。而這並非做不到，不然目前仍沒有疫苗與藥物的新冠肺炎，為何能達到返台民眾都願意主動告知並篩檢？同樣是需要透過宣導正確知識，來讓民眾減少恐懼、汙名化，否則因此不敢篩檢，隱形的確診者只會更多。

而據統計，國內潛在愛滋感染者延緩診斷、治療的比率約25%，遠比各國高，感染者「冰山一角」下的面積持續擴大，林錫勳認為這不該成為常態。

民眾對於U=U的疑慮，林錫勳舉出四個國外最新跨國研究來證明。他說，以在病毒量測不到之定義下（200 copies/ml），其中一個研究為對澳洲、巴西、泰國等國家的358對血清相異的男同志伴侶，觀察在病毒量抑制的情形下，與陰性伴侶進行無套肛交傳染風險，在追蹤一年期間共發生1萬2447次無套肛交，結果此期間伴侶間的愛滋傳染發生率為零。足以證明HIV帶原者的病毒量控制在「測不到」的範圍內，就算與人發生無套性行為，也「不會傳染」給他人。

不過林錫勳也說，當然，並非所有帶原者都穩定治療，愛滋病仍然有預防方式，若發生有風險的性行為，現在有暴露前預防性投藥（PrEP）與暴露後預防性投藥（PEP）可作為預防。

他認為「病人也是人」，也可能是你的家人，而「共識」與「科學」是兩回事，目前21條對於感染者來說以重傷害來裁罰，且未遂也有罪，在HIV目前可治療的情況下，已不符比例原則，且仍有傳染病防治法、民法可處理，透過上述提案倡議促使修法，或至少在該法上加上U=U，相信會較符合現況。

愛滋病 性行為 新冠肺炎

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