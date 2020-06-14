感染愛滋逾20年者首告白 此法讓我歧視自己

愛滋在台灣已有逾30年的歴史，自1995年「雞尾酒療法」出世後，愛滋病的風貌翻開新頁，已從曾經的「無藥可救」變成一種可控制的「慢性病」，也有愛滋條例的立法，但並不代表感染者就能活得自在有保障。

感染逾20年的小文哥（化名），走過與病毒對抗的漫漫長路，今年近50歲的他，首度接受記者訪問。他說，在千禧年前退伍開始工作，身為一名男同志，他當年因身體不對勁而至醫院感染科檢查而確診，而當時的五年存活率為零，即便有雞尾酒療法剛入台，仍在工作、進修、背負家中經濟的他雖惶恐，但只能一試。

只是，當時一天得吃33顆藥，讓他有著嘔吐、噁心、腹瀉等症狀，轉院治療期間也曾停藥、減藥、觀察病毒量而調整劑量，一路到現在進展至一天僅需吃一顆藥；但即便如此，他至今仍忘不了那曾經濃濃的塑膠味，治療過程中他一度想放棄。但偶然接觸露德協會，團員、病友彼此給予的關心，讓他找到歸屬感，也一路走到今天，同時也成為協會的志工。

只是迄今台灣資訊雖發達、相關藥物科學進展快速，小文哥心中仍有走不出的「結」，即有形與無形中的「歧視」。對網路資訊擅長的他，曾有不錯的工作機會，但大型企業當時體檢都有驗HIV這項，讓他只好黯然放棄；此外，民眾對於HIV仍有成見、標籤化，轟趴＝同志的汙名化，也讓他感嘆，NGO團體對性平等相關教育這麼努力，卻總有被磨滅感。

而最讓他痛苦的，則是對自我的歧視。抗病毒20多年來，他的病毒量已是U=U，即測不到等於不具傳染力的狀態，他也曾有交往多年的男友，但因愛滋條例第21條，讓他深感恐懼，即便床笫之事做好安全性行為的準備，仍深怕成為另一半的負擔而分開，親密關係因此卻步。

他聲淚俱下地說，這20多年來他武裝著自己、實則高自尊低自信，但「我們到底做錯什麼？」因此他此次勇敢站出來呼籲，希望21條能有修法可能，讓感染者不受歧視、除罪，其親密關係能有進展。