感染者權益／U=U不具傳染力 民團網路平台提連署修法

愛滋感染者權益條例，是保障？還是歧視？愛滋工作網絡社群經營者、聯合醫院陽明院區研究員葉柏岑，從事HIV服藥順從性研究，接觸逾千名感染者，並協助申訴與醫療諮詢。

他表示，人類免疫缺乏病毒傳染防治及感染者權益保障條例第21條（簡稱愛滋條例），至今爭議越來越多，恐淪為恐嚇病患之籌碼，如U=U「測不到等於不具傳染力」已是國際共識，愛滋入罪化將影響防治與病患權益。因此，他在公共政策網路參與平台提議「人類免疫缺乏病毒傳染防治及感染者權益保障條例第21條，應修正符合法源與醫學實證之提案」，期望對於感染者的法條條例與保障，應與社會現況共時俱進。

葉柏岑說，「愛滋病」曾經無藥可救，但自1995年「雞尾酒療法」出世後，愛滋病的風貌翻開新頁，已變成一種可控制的「慢性病」。而台灣從2016年疾病管制署開始推動感染者立即服藥，單顆藥物納入第一線處方，感染者服藥從以前的一天多次多顆，到現在的一天一顆，提高服藥與回診的順從性，感染者的生活品質也越來越有保障。

而根據2019年8月30日美國疾病管制署公布文件指出，抗病毒藥物、預防性投藥、保險套，已是預防愛滋病毒傳染的三大重要策略。且經過國際大型的研究發現，愛滋感染者接受治療，血液中測不到病毒量且穩定長達6個月以上時，能100％預防，不會透過性行為的途徑傳染給他人。也就是「測不到等於不具傳染力」，U=U（undetectable= untransmittable），此為國際共識，讓台灣愛滋治療與防治有新的發展與詮釋。

但至今愛滋條例第21條卻是未遂之刑法。葉柏岑說，近年來司法與社會工作實務上，已陸續出現許多爭議法律案例與服務案件，相對人不是真正以21條提訴，而是作為恐嚇感染者、控制感染者的籌碼，逼迫對方金錢之妥協，或以達到其他目的，讓感染者恐備受許多身心煎熬，侵害個人權益。

現今刑法已於2019年5月10日刪除285條回歸277條（修法理由：本罪之行為人主觀上明知自己罹患花柳病，仍刻意隱瞞與他人為猥褻或姦淫等行為，而造成傳染花柳病予他人之結果，已構成修正條文第277條傷害罪，為避免法律適用之爭議，爰刪除本條規定。）故保留愛滋條例21條明顯是過時的，修母法而漏子法，顯得我國法治缺漏，用21條為特別法來加重處罰，是把落實污名為刑罰手段化的可怕結果。