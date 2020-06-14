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抗生素不等於消炎藥 當心亂買致抗藥

聯合報 / 記者楊雅棠/台北即時報導
許多民眾頭痛、牙痛、經痛、肌肉疼痛時，會到藥局直接買「消炎止痛藥」。本報資料照片
許多民眾頭痛、牙痛、經痛、肌肉疼痛時，會到藥局直接買「消炎止痛藥」。本報資料照片

許多民眾會拿著「抗生素」到社區藥局，說要買「消炎藥」來抗發炎。但是食藥署指出，抗生素不等於消炎藥，兩者不應混為一談，社區藥局藥師鄭文柏也提醒，抗生素為處方藥品，須由醫師開立處方才行。

鄭文柏說，許多民眾頭痛、牙痛、經痛、肌肉疼痛時，會到藥局直接買「消炎止痛藥」，希望緩解疼痛和不適。而消炎止痛藥通常分為類固醇、非類固醇等藥物，有口服也有外用，如普拿疼或是消炎貼布等。通常口服類固醇也屬於處方用藥，僅有少數非類固醇的消炎止痛藥為指示用藥，須經藥師指導使用。

但在社區藥局常看到民眾拿著兩三顆沒有吃完的「抗生素」來，說要買「消炎藥」。鄭文柏說，可能是因為抗生素將細菌殺死後，讓紅腫痛熱的症狀減輕，而讓民眾誤以為兩者是一樣的東西。

食藥署表示，消炎藥是可以抗發炎的解熱鎮痛劑，或是類固醇等藥物；抗生素則是用來治療如：細菌、病毒、寄生蟲，或是黴菌等外來微生物引起的感染。

鄭文柏也表示，抗生素一定要吃完療程，以免產生抗藥性，且抗生素不能隨便到社區藥局購買，必須持醫師的處方箋才行。因此若有止痛、抗發炎需求的民眾，可先尋求藥師、醫師的協助，了解自己的症狀再購買適合的消炎止痛藥。

食藥署也提醒，未感染而濫用抗生素、選錯抗生素、未完成療程或藥量不足等，是造成抗藥性細菌的主因，因此謹記「不自行購買」、「不主動要求」和「不隨便停藥」的「三不原則」可減少抗生素濫用。

抗生素 類固醇 食藥署

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