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今年將二度入梅？ 氣象局：台灣出梅平均落在6月中

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今年將二度入梅？ 氣象局：台灣出梅平均落在6月中

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
中央氣象局代理局長鄭明典說，梅雨鋒面北移，台灣在高壓影響下，連續出現高溫午後局部陣雨的天氣，這是出梅的天氣特徵。圖／取自鄭明典臉書
中央氣象局代理局長鄭明典說，梅雨鋒面北移，台灣在高壓影響下，連續出現高溫午後局部陣雨的天氣，這是出梅的天氣特徵。圖／取自鄭明典臉書

中央氣象局代理局長鄭明典今天在臉書表示，今年可能發生「二度入梅」現象。氣象局預報員陳伊秀解釋，5月、6月都是梅雨季範圍，這段期間鋒面受副熱帶高壓影響，可能會南北擺盪，造成「二度入梅」的感受，而以氣候平均值而言，台灣出梅時間多在6月中。

陳伊秀表示，5月、6月天氣型態多變，鋒面會在台灣上空擺盪，通常先由緯度較低的南部擺盪到北部，又再回到南部。先前預期模式顯示，副熱帶高壓較強，研判鋒面不會再往南走，將慢慢進入夏季天氣型態，不過有時候副熱帶高壓變弱，導致鋒面往南，形成「二度入梅」的現象。

陳伊秀指出，一般梅雨季節範圍會抓比較廣，5月、6月這段時間，鋒面本來就常來來去去，真正要判斷「出梅」與否，通常都要事後認定，根據氣候平均值，出梅時間多半落在6月中左右。「二度入梅」說法較少見，主要是將梅雨季天氣區分得比較仔細。

梅雨 氣象局

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