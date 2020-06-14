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端午連假花蓮住房率9成 旅宿業者樂搶客

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
疫情趨緩後，許多遊客選擇到花東「報復性旅遊」，圖為遠雄海洋公園。本報資料照片
疫情趨緩後，許多遊客選擇到花東「報復性旅遊」，圖為遠雄海洋公園。本報資料照片

端午節連假疫情解封後第一個連假，由於出國尚未解禁，民眾選擇到花東「報復性旅遊」，相較3、4月住房率不到2成，花蓮旅宿業不但6月平均有5成，端午連假更幾乎客滿，就連假期後2天也有8、9成住房率。業者表示，除蘇花改提速，增加散客出遊意願外，縣府促銷活動也有許多人詢問。

花蓮縣觀光旅館公會理事長高水祿指出，端午連假前2天（25、26日）觀光飯店幾乎滿房，27、28日也有8、9成住房率，比去年同期好很多，花蓮好山好水、天氣又好，因此疫情控制住後，很多遊客規畫國旅。

高水祿說，根據觀察，來花蓮的散客居多，應該有8、9成是自駕，蘇花改在端午連假提速至70公里，相信車流會更順暢。另防疫措施都會繼續做，讓旅客安心旅遊。

花蓮縣民宿協會理事長葉陳錦表示，民宿在25、26日全滿，目前應該很難訂到房間，連假前後差一點，不過跟疫情嚴重時「好很多了」，花東最安全、沒有確診，除了散客，進香團等團客也都有，可在路上看到遊覽車，未來暑假住房率應該還會往上提升。

天成飯店集團表示，近期有許多公司的國外員工旅遊轉向國旅，以瑞穗天合國際觀光酒店來說，家庭團體旅遊約占這次連假中15%住房率，其餘85%皆為散客，預估後續在國旅補助與振興三倍券的助益下，可以再提升整體業績1成左右。花蓮遠雄悅來度假飯店端節連假住房率可望超過9成。

花蓮多家飯店業者趁端午連假推出多項優惠方案搶客，希望再拉抬業績。花蓮理想大地渡假飯店於端午節推出活動，5分鐘立蛋，並拍照上傳分享可獲小禮物；秧悅千禧度假酒店推出2款特色粽子，一甜一鹹的養生五穀粽及紅藜薑黃粽，端午連假期間入住，即贈2款香草養生粽。

另外，花蓮縣府在6月20日至11月15日間，推出獎勵旅遊方案，只要入住花蓮合法旅宿，上網登錄並上傳住宿基本資料、收據等，就有機會參加抽獎，住1晚就可抽1次獎，最大獎可把汽車開回家。

疫情趨緩後，花蓮東大門夜市出現觀光人潮。本報資料照片
疫情趨緩後，花蓮東大門夜市出現觀光人潮。本報資料照片
在花蓮好山好水好天氣的加持下，疫情解封後，吸引許多遊客前往觀光。記者王思慧／攝影
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連假 國旅補助 疫情

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