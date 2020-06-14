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搭火車玩金針花三大聖地 台鐵郵輪列車年年搶爆

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
疫情趨緩，台鐵推動郵輪式列車套裝行程。圖／台鐵提供
疫情趨緩，台鐵推動郵輪式列車套裝行程。圖／台鐵提供

配合國內疫情趨緩並推動安心旅遊，台鐵局今天表示，將於7月至9月推出系列郵輪列車行程，主題包括森林浴森呼吸、步道輕旅行、仲夏寶島號列車、夜宿海生館、台東國際熱氣球嘉年華、瑞穗採文旦，以及詢問度很高的美學郵輪式列車。

8月進入夏季主題花卉金針花季，台鐵局說，郵輪式列車會安排探訪金針花三大聖地，台東太麻里、花蓮六十石山、花蓮赤柯山，系列行程每年推出都引起搶購。

台鐵局說，郵輪式列車遊程多以戶外自然居多，行程中列車亦提供測量體溫、酒精消毒、洗手乳等，要勤洗手做好個人衛生。領隊會配戴口罩，個人則可自行斟酌防疫新生活規定配戴。

郵輪式列車套裝行程包含交通、膳食、住宿、景點參觀、專人導覽，每趟行程售票日期皆已陸續開賣，相關行程可參閱台鐵網頁，旅遊行程、停靠景點及沿途各站到、開車時刻，以台鐵官網公告資訊為準。

列車 郵輪 台鐵

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