影／22年生9名子女 台中41歲媽決定「封肚」了

台中江姓女子本月初剛生下女兒，這是她22年來所生第9位子女，生產後，醫師一併為她做結紮手術，她說「小9」女兒是意外禮物，應該不會再有意外了，因為「封肚了」。

接生的光田綜合醫院婦產部醫師蘇棋楓說，所有婦產科醫師一輩子也很難遇到，可以接生到生9名子女的媽媽，江女大約懷孕37周時，她在診所產檢，診所醫師建議她剖腹產，因為高齡且胎位不正，生產過程可能因貧血，又是第9位子女，可能產後子宮收縮無力，造成產後大出血。

江女到光田醫院後，醫師蘇棋楓檢查發現，她子宫較大，擔心胎兒出來後，子宮無法很好收縮，有產後大出血風險，最後安排剖腹產，手術過程順利，沒有收縮無力情形，很幸運。

蘇棋楓說，江女今年41歲，現在高齡產婦偏多，定義是34歲以上，高齡產婦容易出現問題，產檢要和醫師多溝通，檢查，也可安全順利生產，

江女表示，她原本都在診所自然產，這次朋友介紹到光田醫院由蘇醫師接生，她很安心，臨時決定到光田醫院生產，她胎位不正又高齡，聽說貧血在生產過程，可能大量出血，風險高，她以前都自然產，自認像頭牛，這次生產吃盡苦頭，還好生產順利，她和丈夫抱著小女兒時，會想到另8名子女的成長過程，想到就覺得幸福，她丈夫抱著小女兒，還驚呼：「怎麼這麼像小7哥哥」。