嘉義市迎接6月21日環食！64架無人機飛上空

眾所期待的日月地三星連線「日環食」天文奇景即將在6月21日登場，嘉義市府指出，位於環食帶上的嘉義市，是最棒的觀賞地點，為了迎接日環食，在20日北香湖公園安排「無人機飛舞秀」，以64架無人機飛上天空，排出621嘉義日環食等圖像，每次8分鐘的2場演出為日環食拉開序幕。

市府教育處表示，在北香湖公園湖面上空，將有64架無人機飛上夜空，逐一變化出2020、0621、愛心、Taiwan、Chiayi、噴水圓環吳明捷投球、日環食與虎尾科大等8個圖案。

無人機將在北香湖湖面的上空，優雅的展演兩次，每一次8分鐘、每次變化8個圖案，來展現嘉義市之美。展演的表演時間是20日晚間6點50分和9點05分，也是嘉義市首次夜空無人機秀，大家千萬不可錯過。

本次的無人機展演，高度將在20到120公尺，運用排列與不同的顏色，呈現出2D影像效果，例如「愛心」圖案就會從最內圈閃耀到外圈，仰望天空就像是愛心在天空閃爍。

也會利用顏色排列出日環食「月亮接近太陽」過程，一如日環食是天空中最美麗的金戒指，20日唯二兩場無人機展演，也將是嘉義市夜空中最美麗的星空點點。