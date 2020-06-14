天氣熱就是要爽吃冰！20大網友熱議超商冰櫃冰品來了！

夏天來了快攻向超商冰櫃！

天氣漸漸越來越炎熱，這時候走進充滿冷氣的超商，走向冰櫃，拆開包裝，狠狠地吃上一口冰品，絕對是再過癮不過的事情，面對著超商冰櫃，玲瑯滿目的雪糕、冰淇淋、冰棒、大福最先進入你眼底的會是哪一種呢？又或者什麼樣的品牌才是最吸引你的目光的呢？

今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來調查四大超商冰櫃內所販售的各式冰品，究竟哪些冰品項目才會是網友討論度最高的呢？快和我們一起進入沁涼的世界吧！

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第二十名－阿奇儂雪糕

阿奇儂是相當經典的雪糕品牌之一，最經典的莫過於外頭裹著杏仁巧克力的雪糕了。阿奇儂仍然持續在研發各種不同口味的雪糕，最近更挑戰了消費者的味蕾極限，推出「鹹蛋黃珍珠」口味的雪糕，吃過的網友認為鹹甜鹹甜，是相當特別的口味，並不會太奇怪。

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第十七名－LOTUS焦糖餅甜筒

比利時非常有名的LOTUS蓮花焦糖餅，也推出冰品來攻佔超商冰櫃，讓不少網友衝著他的名氣來嚐鮮，一打開包裝就看見甜筒上方灑滿了焦糖，吃起來不甜膩的冰淇讓網友頗為讚賞，更讓網友驚艷的是甜筒的餅乾體也相當好吃，讓這款冰品有著不少正面評價。

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第十五名－天仁茗茶冰淇淋

以茶聞名的天仁茗茶與小美冰淇淋合作推出兩款冰淇淋進攻超商冰櫃，目前只有全家便利商店獨賣，兩種口味都成功製造話題，天仁茗的招牌913茶王口味的冰淇淋引起更多討論，據網友說法打開蓋子就茶香四溢，每一口都有滿滿茶香，是愛茶人士會相當喜愛的口味。



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第十三名－泡泡先生藍莓馬卡龍冰淇淋

酷聖石COLDSTONE推出的「泡泡先生藍莓馬卡龍冰淇淋」因為外包裝相當可愛，因此吸引不少少女們前往購買，再加上內容是兩大片的馬卡龍當作外層，連配色都是相當「少女」的粉紅色與粉藍色，甜而不膩的味道讓許多網友相當推薦，更認為是一款「相當有層次」的冰品。

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第十二名－老虎堂黑糖波霸厚雪糕

老虎堂近來積極在超商佈局，不只推出了新鮮屋的飲料，更推出了雪糕攻佔超商冰櫃，這次推出的黑糖波霸厚雪糕也成功的引起話題，更讓不少網友搶著「開箱」試吃，不過不少人指出裡頭的波霸卻好像是在吃蒟蒻一樣，認為和一般認知的波霸不太一樣，整體來說是好吃的，但波霸還是讓人略微失望。

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第七名－義美消化餅冰淇淋

兩塊大大的消化餅中間夾著厚厚的冰淇淋，對於許多人來說是滿滿的回憶，更是義美冰品中的代表作之一，許多網友非常喜歡那種一口咬下的「爽感」，認為是一件相當幸福的事，而消化餅冰淇淋的草莓甚至新推出的芒果口味都是網友近期討論較多的口味。

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第六名－森永牛奶糖雪派

當牛奶糖遇上冰淇淋雪糕簡直是完美搭配，也因此討論度一直居高不下，森永牛奶糖雪派有兩種口味，牛奶糖與抹茶，先前還出過黑糖口味，三種口味都各自有愛好者，基本的牛奶糖風味仍然最受歡迎，更有網友給出了爆炸好吃的評價。

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第三名－酷聖石冰銅燒

酷聖石COLDSTONE所推出的冰銅燒，顧名思義就是有點類似銅鑼燒的做法，中間夾著厚厚的冰淇淋，由於推出了黑糖珍奶口味更與LOTUS合作推出焦糖薄脆餅的聯名款，因此成功的引起網友們的關注，是相當具有話題性的冰品之一，也認為價格相當合理。



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第二名－曠世奇派系列

杜老爺所出品的曠世奇派系列可以說是雪糕界經典中的經典，其特別之處就在於雪糕中還有內餡，每一次咬開都有不同的感受，各種不同口味的「流心感」讓不少網友特別喜歡，而抹茶紅豆口味則為近期網友最愛的口味之一，苦甜的抹茶配上蜜甜的紅豆讓網友相當喜愛。

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第一名－杜老爺甜筒系列

或許比起雪糕、冰棒，台灣網友可能對於甜筒討論度要更高一些，杜老爺甜筒可以說是再經典不過的代表，杜老爺近年來除了積極與其他品牌做聯名，自己也出了不少口味，像是蘋果牛奶甜筒、雙倍巧克力甜筒或者是草莓起司冰淇淋甜筒都相當討網友們的喜愛也成功引起討論。

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年06月14日至2020年06月12日，共兩年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『超商冰櫃冰品』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」



