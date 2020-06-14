蔡英文頒鍾肇政一等景星、褒揚令 緬懷台灣文學巨擘

「台灣文學之母」鍾肇政5月16日辭世，享耆壽96歲，各界今天上午舉辦追思音樂會。蔡英文總統到場頒一等景星勳章、褒揚令，行政院長蘇貞昌、文化部長李永得、客家委員會主任委員楊長鎮、桃園市長鄭文燦、客家及文學界與鍾家親友等2000多人到場致意，共同緬懷這位台灣文學巨擘、客家運動先驅。

追思音樂會在鍾肇政故鄉桃園市龍潭區，也是鍾老曾任教、創作的龍潭國小舉辦。音樂會以鍾老生前喜歡的樂曲，及以他創作詩句譜成的歌曲演出為主，現場氣氛隆重感人。

蔡英文到場頒一等景星勳章、褒揚令，表揚鍾肇政在台灣文學及客家運動的偉大成就。蔡總統表示，自1988年還我母語運動以來，「鍾老」熱情投身推動台灣客家運動，努力爭取客家族群權益，推動客家語言文化復甦，凝聚客家意識，提出「新个客家人」口號，為新時代的客家人代表，他的貢獻巨大，永遠值得後世效法與學習。

蔡英文也再描述記得大太陽天氣和鍾肇政見面，「鍾老會把帽子拿下來幫我戴上」，深深體會到長者的溫暖。蔡總統最後引用鍾肇政在1991年提出「新的客家人」的主張，希望所有族群一起同心為大家的未來努力；為尋回我們的尊嚴，再創我們的光輝而努力，更願意與其他族群攜手同心為大家的光明未來戮力以赴。

行政院長蘇貞昌致詞肯定鍾肇政對台灣文學、民主運動的貢獻，同時感謝他早年競選屏東縣長時，鍾肇政就從北部率客家助選團到屏東幫他助選。

桃園市長鄭文燦稱許鍾肇政的文學創作跨越歷史斷層，從日文創作到中文創作，在還是威權的時代就以文學展現台灣人反抗的精神、追求自由的精神，並推動客家公共事務和母語保存，推行台灣的民主運動，台灣可以說是他的「原點」，第二個是「客家」，他是推動客家母語的起首，讓新一代客家人展現對客家文化的認同和自信，第三是大家熟知的「台灣文學之母」，不管是魯冰花、濁流三部曲，特別是大河小說，鍾肇政用歷史型態把台灣人的命運刻畫的淋漓盡致，也開創人文主義的小說傳統。

桃園市政府客家事務局指出，鍾肇政是戰後第一代創作力旺盛、產量最豐富的客籍文學家，更是大河小說的開山始祖，著作等身，筆耕不輟寫作總字數超過2000萬字，同時也熱心提攜文友，創作和推動文學、民主運動不侷限客家文化而是全方位，因此有「臺灣文學之母」的美稱，除了大家熟知的「魯冰花」外，像是「濁流三部曲」、「臺灣人三部曲」等大河小說也是鍾老的代表作，不僅深具文學價值，同時也是見證時代更迭的社會紀實作品。

鍾肇政曾說，「台三線是客家人的所在，有很美的風景與人情味」，桃園作為浪漫台三線的起點，將致力整備客庄環境、型塑人文內涵、發展文創產業，以吸引青年返鄉，帶動遊客觀光，進而振興客家語言文化，讓桃園客家之美永續浪漫傳承。