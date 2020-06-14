午後恐變天！ 中部以北山區慎防閃雷雷擊

天氣風險公司的天氣分析師謝翔宇說，預估輕度颱風鸚鵡將在中國廣東一帶登陸，並且快速減弱為熱帶性低氣壓，並逐漸消散。

他說，上午全台各地陽光露臉，氣溫偏高的好天氣。不過到了中午，很快天氣就會有變化。由於午後高溫配合環境水氣偏多，西半部平地和山區都有午後雷陣雨發展，中部以北的山區，午後雷陣雨發展條件特別好，閃雷和雷擊發生的機會相當高。

他說，聽到雷聲，請入室內。最好是避免在戶外或空曠處活動，尤其是山區有民眾遭受雷擊的消息時有所聞，務必留意自身安全。

謝翔宇說，預估這波午後雷陣雨會在桃竹苗一帶的山區造成不小的雨量，大台北地區、台中市區屬於盆地地形，也需要留意這波午後雷雨的發展。花蓮山區也有午後陣雨機會。這波午後陣雨預估將到夜間減緩，各地將恢復多雲時晴的天氣。

下周開始，太平洋高壓明顯西伸，為台灣上空帶來晴朗無雲的好天氣。中午高熱炎熱、紫外線指數高，西半部和山區仍有午後雷陣雨出現的機會。

謝翔宇說，隨著太平洋高壓逐漸接近，環境水氣更加減少，預估午後熱對流將集中在山區，對平地的影響是越來越小。這樣的天氣型態會一直持續到周五。

他說，預估周五另一波鋒面系統形成並接近北方海面，北部的天氣才會開始轉不穩定。至於這波鋒面是否將影響21日下午的日環食天文奇景，仍視鋒面接近的程度而定，不確定性仍高，還要再觀察。