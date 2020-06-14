移民署助新住民圓夢 吳施珊靠黑水虻獲獎

「新住民及其子女築夢計畫」共28人獲獎，移民署今天說，今年增設社會公益組，來自中國大陸廣東的吳施珊利用「黑水虻」處理社區廚餘和養雞，並將雞蛋回饋公益、共同抗疫而獲獎。

移民署今天發布新聞稿表示，「新住民及其子女築夢計畫」今年共有28人獲獎，且其築夢成果和築夢紀實影片已於6日在線上發表。

為鼓勵新住民將個人夢想結合社區公益，移民署長邱豐光表示，今年特別增設社會公益組，就是希望新住民的築夢成果能嘉惠更多民眾。

移民署指出，社會公益組獲獎者吳施珊來自中國大陸廣東，因其一家人在雲林縣四湖鄉飛沙村務農，這次透過築夢獎金在自家農地上搭建網室和圍棚，透過處理社區廚餘廢棄物，再利用做為養殖「黑水虻」幼蟲以飼養雞隻，成為地方環保尖兵。

由於「黑水虻」以廚餘為食，移民署說，吳施珊透過收集鄰居們的廚餘後，再利用作為養殖「黑水虻」之用，成蟲可成為雞隻的天然飼料，除減少施打抗生素外，健康雞隻產下的高營養雞蛋也提升食安品質。

同時，飼養雞隻的的殘餘物質又成為堆肥，可施用於已經鹽化的貧瘠土地。

移民署提到，吳施珊以自己姓名諧音將自家生產的雞蛋取名為「543」雞蛋，她在築夢期間適逢疫情大流行，便將「543」雞蛋公益贈送給弱勢家庭和社區診所醫護人員，幫助社區共同抗疫。

移民署表示，近年持續辦理許多協助新住民及其子女的培力計畫，築夢計畫也激發他們的創意與潛能，希望協助在台新住民成功圓夢。