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大雨特報！屏東縣山區豪雨 台東及恆春半島局部大雨

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
中央氣象局發布大雨特報。圖／取自氣象局網站
中央氣象局發布大雨特報。圖／取自氣象局網站

中央氣象局發布大雨特報，對流發展旺盛，易有短時強降雨，屏東縣山區已有豪雨發生。

台東地區及恆春半島有局部大雨發生的機率，上午屏東山區仍有局部較大雨勢發生的機率。注意雷擊、強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲。

氣象局說，隨著鸚鵡颱風逐漸進入中國廣東，環境場漸漸轉成弱偏南風型態，台東及高屏地區至清晨仍有局部短暫陣雨或雷雨機會，上午後各地仍舊為多雲到晴，由於環境水氣仍稍多加上日照強，午後對流發展狀況可能較為旺盛，各地都有機會出現午後雷陣雨，並有局部較大雨勢出現的機率。

氣溫方面，今天各地仍高溫炎熱，普遍在33至35度，而中南部內陸、台北盆地及花東縱谷一帶仍有局部36度以上高溫發生機率。

屏東縣 氣象局 高溫 天氣動態

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