聽新聞
test
0:00 / 0:00
大雨特報！屏東縣山區豪雨 台東及恆春半島局部大雨
中央氣象局發布大雨特報，對流發展旺盛，易有短時強降雨，屏東縣山區已有豪雨發生。
台東地區及恆春半島有局部大雨發生的機率，上午屏東山區仍有局部較大雨勢發生的機率。注意雷擊、強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲。
氣象局說，隨著鸚鵡颱風逐漸進入中國廣東，環境場漸漸轉成弱偏南風型態，台東及高屏地區至清晨仍有局部短暫陣雨或雷雨機會，上午後各地仍舊為多雲到晴，由於環境水氣仍稍多加上日照強，午後對流發展狀況可能較為旺盛，各地都有機會出現午後雷陣雨，並有局部較大雨勢出現的機率。
氣溫方面，今天各地仍高溫炎熱，普遍在33至35度，而中南部內陸、台北盆地及花東縱谷一帶仍有局部36度以上高溫發生機率。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言