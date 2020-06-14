北方系統不穩定 鄭明典：今年很可能二度入梅

出梅天氣型態，中央氣象局代理局長鄭明典在臉書表示，梅雨鋒面北移，台灣在高壓影響下，連續出現高溫午後局部陣雨的天氣，這是出梅的天氣特徵。

不過，他說，預報上看，今年北方系統還很不穩定，很可能會發生二度入梅的現象，以前預報能力不足，二度梅常是意外，現在可以在很早以前就看出跡象，這是進步。

氣象局說，隨著鸚鵡颱風逐漸進入中國廣東，環境場漸漸轉成弱偏南風型態，台東及高屏地區至清晨仍有局部短暫陣雨或雷雨機會，上午後各地仍舊為多雲到晴，由於環境水氣仍稍多加上日照強，午後對流發展狀況可能較為旺盛，各地都有機會出現午後雷陣雨，並有局部較大雨勢出現的機率。

氣溫方面，今天各地仍高溫炎熱，普遍在33至35度，而中南部內陸、台北盆地及花東縱谷一帶仍有局部36度以上高溫發生機率。

明天至周四太平洋高壓增強，天氣漸趨穩定，環境風場漸轉為西南風，除了清晨至上午南部地區有局部短暫陣雨以外，各地大多為多雲到晴。

明天水氣仍稍多，各地有機會出現局部午後雷陣雨，周二至周四午後雷陣雨區域較為限縮在山區，然而近山區平地仍須留意熱對流發展情形。

周五、周六西南風影響，中南部地區清晨降雨機率稍增，其他地區維持主要是午後雷陣雨的天氣型態。

21日至23日鋒面有逐漸接近台灣北部的趨勢，天氣轉趨不穩定，西半部及東北部地區降雨機率增加，花、東亦有局部短暫降雨。

明天東半部地區(含綠島、蘭嶼)、恆春半島、西南部沿海地區及澎湖、金門有長浪發生的機率。