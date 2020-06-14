聽新聞
test
0:00 / 0:00
注意劇烈天氣！ 吳德榮：午後恐瞬間強降雨、密集雷擊
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，中央氣象局今天凌晨2時路徑潛勢預測圖顯示，輕颱鸚鵡向西北前進，上午將在廣東一帶登陸。鸚鵡颱風外圍所輸送的水氣，今天仍造成迎風面降雨，亦增強午後對流的強度。
今天晴朗炎熱，最高溫約在36度左右。南來水氣影響，台東、屏東有局部陣雨；大氣不穩定，西半部午後易有小範圍、強對流發展，應注意密集雷擊、瞬間強降雨等劇烈天氣。北部25至36度、中部24至36度、南部25至36度、東部23至35度。
明天仍為晴朗炎熱的天氣，最高溫仍在36度左右。大氣不穩定，午後有局部陣雨或雷雨的機率。
周二至周四水氣減少，大氣也較穩定；各地天氣晴朗、炎熱，最高溫達36以上。山區午後有局部短暫陣雨或雷雨；因清晨陸風與西南風的輻合作用，西南部沿海偶有零星短暫陣雨的機率。周五西南風帶來的水氣略增，清晨及午後的降雨機率皆提升。
他說，周六滯留鋒接近台灣；美國(GFS)模式則模擬，周六滯留鋒已南下、影響台灣。由於是第七天的模擬，兩模式皆有不確定性，且持續調整中，應密切觀察。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言