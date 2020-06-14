駕駛人年花6.5天停車 AI打造自動代客泊車系統省時間

自動駕駛新里程碑！國研院國網中心與歐特明電子合作，用台灣AI雲開發車用AI感知與辨識系統，實現自動駕駛level 4等級的記憶式無人自動代客泊車系統。歐特明執行長吳錫慶說，透過台灣AI雲進行深度學習，讓每個單一訓練智慧自駕的AI模型速度加快兩倍，技術迭代升級速度加快四倍以上。

波士頓顧問公司曾調查亞洲城市居民，發現每個駕駛人一年約花費9360分鐘在停車上。世界經濟論壇針對全球27國的問卷調查中，有43.5%回答者認為自動駕駛的需求是來自停車問題。

吳錫慶說，歐特明開發無人駕駛自動代客泊車系統，將自動停車由駕駛視線範圍內的自動停車進化成2.0版本，可讓汽車在無人駕駛的情況下，自動駕駛前往100公尺內已記憶過的停車位。對駕駛者而言，只需讓車子學習過一次，即可自動完成每一次安全又精準的完美停車，替駕駛者節省大量時間。

自動代客泊車系統透過AI感知與辨識技術達成，利用車上的四個環景攝影鏡頭，融合12個超音波感測器，運用台灣AI雲所訓練之深度學習模型，讓車子能感知周遭環境與辨識物件，並清楚辨識出停車位、車格線、障礙物等，車子彷彿有了視覺。再透過即時定位與地圖建構來進行定位及導航，結合車用電子控制，讓車輛行走在記憶路徑上。

吳錫慶說，歐特明目前已成功研發記憶式自動代客泊車系統，若結合高精地圖，未來就算是沒去過的停車場，讓車子「自己開去停」也不再是夢想。未來將以此Level 4等級的整合技術，與國際車廠建立合作，打入自駕車產業供應鏈。

國研院國網中心主任史曉斌說，自駕車技術結合電腦視覺影像辨識、物聯網感測等科技，是台灣AI雲高速GPU架構最能發揮整體效益的重點領域。國網中心盼協助台灣本土自駕車產業厚植基礎，走向國際。