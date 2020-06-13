快訊

男子被殺棄屍銅鑼山區 嫌疑人曾參與棄屍地點救難

陳佩琪再「逆時中」 酸不讓自己跌神壇又不想負責任

聽新聞
test
0:00 / 0:00

科技部火箭發設廠選址屏東牡丹 學者：腹地太小

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
科技部近日預告我國第一個有關火箭的「短期探空火箭發射場域安全規範草案」，預告至今年6月17日。記者潘乃欣／攝影
科技部近日預告我國第一個有關火箭的「短期探空火箭發射場域安全規範草案」，預告至今年6月17日。記者潘乃欣／攝影

科技部近日預告我國第一個有關火箭的「短期探空火箭發射場域安全規範草案」，過去發射火箭不受規範的學研單位也將受符合此法案規範。學者指出，草案中保險等規範難實行，且科技部選定的屏東牡丹鄉旭海村發射場址面積太小，恐難另設發射控制室，只能作為臨時之用，無法促火箭科研長遠發展。科技部表示草案仍在預告期間，相關內容都還可能調整。

此草案選定發射地為屏東縣牡丹鄉旭海村牡丹灣段，曾在該地發射火箭的成功大學航太系教授趙怡欽說，該地非火箭專用地，平時若軍方或其他單位需要也可租用，不能作為長久基地。

另一名學者指出，和日本、中國大陸的發射場地相比，該發射場地面積太小，只能發射1000公斤級的研發行火箭，約可發射到10公里以上高空。我國若要長遠推展火箭，一定得另覓夠大的火箭專用地。不過草案比照國外，規畫一組發射成員要包含發射指揮官、安全管制官、火工指揮官等七個任務角色，比過去學研單位發射火箭的編組還大。

趙怡欽指出，這些角色一般待在控制室，太小的發射地恐難另蓋一間控制室。他預計今年8月要發射火箭，若要循此安全規範申請發射，他表示最難實行的是申請發射火箭要保險，但不確定有哪家保險公司願意保險，也不知道保險範圍只包括發射團隊，或要包括圍觀民眾。

蔡英文總統上任後推動太空科技，行政院長蘇貞昌去年初核定251億元太空經費，為期十年，目標是一年發射一顆人造衛星。交通大學前瞻火箭研究中心主任吳宗信表示，太空的上位機關應該是直屬總統的單位，建議比照美國的NASA，以及鄰國如南韓的KARI、日本的JAXA、印度的ISRO、中國大陸的航天局，讓國家太空中心直屬總統府，並正式通過太空法。

火箭 太空 保險

延伸閱讀

科技部科研火箭管理草案出爐 發射場在屏東旭海

為晉陞解套？科技部選在屏東旭海設置短期火箭發射場

同欣電、祥碩 四檔靚

搭不起Space X？買一件MB&F火箭 在家開心一下很可以

相關新聞

夏日減肥必懂「基礎7件事」 從規律運動、適當休息開始

減肥是夏天最重要的課題，想要到要去沙灘，看見身上的負擔，就會心情低落，沒有自信。常常自問，天天面對著減肥的問題，該少吃的...

科技部火箭發設廠選址屏東牡丹 學者：腹地太小

科技部近日預告我國第一個有關火箭的「短期探空火箭發射場域安全規範草案」，過去發射火箭不受規範的學研單位也將受符合此法案規...

晉陞條款？發射卡關半年 科技部擬我國首份火箭草案

晉陞去年底在台東試射火箭，因發射基地地目不符等因素，至今仍卡關。科技部近日預告我國第一個有關火箭的「短期探空火箭發射場域...

即時短評／畢業演講搶約陳時中 台灣只剩防疫能自豪？

沒梗了？名人致詞是各大學畢業典禮最大亮點，今年新冠肺炎疫情延燒全球，美國仍邀各界知名人士輪番上陣，從不同的生命經驗勉勵畢...

墾丁飯店房價全漲回來 業者反駁撈回說：是市場機制

隨著疫情趨緩全台大解封，國旅也開始復甦，在邊境管制尚未解除下，報復性旅遊讓觀光區不僅從谷底翻身，端午連假和暑假訂房跟著大...

獨家高清影片！北市自駕巴士靠這隻鷹眼看路防撞

6月1日一輛特斯拉電動車在國道1號直接撞上側翻的貨車車廂，又有軍官疑似開啟自動跟車功能上國道，邊開車邊打瞌睡引發爭議，令人好奇自駕車到底如何「看到」危險並防止意外，本報記者獨家取得台北市自駕巴士高精地圖影像，從巴士視角看街道「非常立體」，目前自駕中巴測試時速15公里遭遇前方狀況，也能安全停車。

【雷神之吻1】索爾最愛的台灣縣市 嘉義民眾早有防雷SOP

台灣已進入雷雨頻傳、雷擊高風險的季節，民間氣象業者統計，全台去年陸地總閃電次數高達158.3萬次，主要發生在5至9月；嘉義市居閃電密度之冠，高雄旗津區2018年閃電密度在全國鄉鎮區列第一名。專家說，這些名列前茅的「雷區」，人們被雷打中的機率相對高。

興大推「黑鑽蔭油膏」新品 國內首創黑蒜醬油

中興大學出產醬油產品20多年，因循古法釀造、未添加防腐劑，深獲消費者喜愛。今年再推「黑鑽蔭油膏」新品，加入產學研發、具有...

雲嘉南大雷雨持續至下午3時45分 恐伴隨冰雹發生

中央氣象局針對雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午3時45分。

鸚鵡颱風外圍雲系影響 6縣市大雨特報

受輕度颱風鸚鵡外圍雲系及午後對流發展旺盛影響，易有短時強降雨，中央氣象局稍早針對南投縣、雲林縣、嘉義縣市、屏東縣和台東縣...

天氣好熱！高雄大樹溪埔溫度高達36.4°C

今天上午氣溫炎熱，高雄氣象站發布高溫通報指出，高雄大樹區溪埔氣象站溫度36.4°C，旗山區旗南農改氣象站的氣溫也達36....

內政部：人口老化 去年死亡人數17.5萬近十年新高

內政部今天表示，去年我國死亡人數約17.5萬人，粗死亡率為7.4‰，兩項數字都是近十年新高，主要原因是人口老化，而死亡者...

熱門新聞

醫材風暴／健保署「無力收尾」擋不住反撲

健保給付醫材新制惹議 柯文哲：這是哪個白痴建議的

醫勞盟直播醫材會議30分鐘 與會者發現後反對喊卡

700隻偷來的貓塞滿鐵籠 準備賣給餐廳宰殺送上桌

自費醫材訂上限 惹怒醫界 驚動蔡總統

自付差額8月1日實施暫緩 陳時中：2個月內再議

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。