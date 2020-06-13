科技部火箭發設廠選址屏東牡丹 學者：腹地太小

科技部近日預告我國第一個有關火箭的「短期探空火箭發射場域安全規範草案」，過去發射火箭不受規範的學研單位也將受符合此法案規範。學者指出，草案中保險等規範難實行，且科技部選定的屏東牡丹鄉旭海村發射場址面積太小，恐難另設發射控制室，只能作為臨時之用，無法促火箭科研長遠發展。科技部表示草案仍在預告期間，相關內容都還可能調整。

此草案選定發射地為屏東縣牡丹鄉旭海村牡丹灣段，曾在該地發射火箭的成功大學航太系教授趙怡欽說，該地非火箭專用地，平時若軍方或其他單位需要也可租用，不能作為長久基地。

另一名學者指出，和日本、中國大陸的發射場地相比，該發射場地面積太小，只能發射1000公斤級的研發行火箭，約可發射到10公里以上高空。我國若要長遠推展火箭，一定得另覓夠大的火箭專用地。不過草案比照國外，規畫一組發射成員要包含發射指揮官、安全管制官、火工指揮官等七個任務角色，比過去學研單位發射火箭的編組還大。

趙怡欽指出，這些角色一般待在控制室，太小的發射地恐難另蓋一間控制室。他預計今年8月要發射火箭，若要循此安全規範申請發射，他表示最難實行的是申請發射火箭要保險，但不確定有哪家保險公司願意保險，也不知道保險範圍只包括發射團隊，或要包括圍觀民眾。

蔡英文總統上任後推動太空科技，行政院長蘇貞昌去年初核定251億元太空經費，為期十年，目標是一年發射一顆人造衛星。交通大學前瞻火箭研究中心主任吳宗信表示，太空的上位機關應該是直屬總統的單位，建議比照美國的NASA，以及鄰國如南韓的KARI、日本的JAXA、印度的ISRO、中國大陸的航天局，讓國家太空中心直屬總統府，並正式通過太空法。