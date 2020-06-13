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晉陞條款？發射卡關半年 科技部擬我國首份火箭草案

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
技部近日預告我國第一個有關火箭的「短期探空火箭發射場域安全規範草案」，發射場為屏東牡丹鄉旭海村的國有地。圖為晉陞於台東試射火箭。本報資料照片
技部近日預告我國第一個有關火箭的「短期探空火箭發射場域安全規範草案」，發射場為屏東牡丹鄉旭海村的國有地。圖為晉陞於台東試射火箭。本報資料照片

晉陞去年底在台東試射火箭，因發射基地地目不符等因素，至今仍卡關。科技部近日預告我國第一個有關火箭的「短期探空火箭發射場域安全規範草案」，草案指出發射場為屏東牡丹鄉旭海村的國有地，外界認為此案是在替晉陞解套。科技部表示草案仍在預告期間，相關內容都還可能調整。

晉陞是我國首間民營火箭公司，日前接受我國學研單位委託，最遲本月底要將科學酬載發射到台灣上空，否則要罰款。科技部這項草案預告至今年6月17日，草案指出，規範對象包括科技部補助、委託或出資科學技術研究發展計畫的執行單位或接受委託單位，換句話說，軍用以外的火箭發射都屬規範對象。

草案說明，發射場址選在屏東縣牡丹鄉旭海村牡丹灣段，該地屬國有財產署的地。交通大學前瞻火箭研究中心主任吳宗信表示，定期發射火箭的中科院常租用該地，也曾有學研單位租用該地發射火箭。該地在海邊，周邊沒有居民。據了解，這項草案為以該地為短期發射場，已找國有財產署、環保署、工業局等單位開會，確認用地、環保評估等事項合乎安全。

草案指出，申請者能發射的火箭為混合式固態燃料與液態氧化劑分開儲放的短期科研探空火箭。成功大學航太系教授趙怡欽分析，混合式火箭比液態和固態火箭更安全，技術複雜程度也較低。

草案也說，申請火箭發射要有任務編組，包括發射指揮官、安全管制官、射場協調官、發射程序指揮官、火工指揮官、地面指揮官，以及火箭系統指揮官。欲申請發射火箭，發射前30日要提出申請，需知會單位包括交通部民航局、海委會海巡署、內政部警政署所在地的警政機關，以及內政部消防署所在地的消防機關，確保發射期間的天空、海洋無其他運輸載具經過。

晉陞去年12月27日在台東南田部落試射火箭，因使用農用基地，也未事先告知當地居民，地目部分遭台東縣政府開罰並斷電。而後該公司與居民溝通，今年2月13日再度試射，因天候不佳而失敗。

火箭 台東 屏東縣

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