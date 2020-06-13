即時短評／畢業演講搶約陳時中 台灣只剩防疫能自豪？

沒梗了？名人致詞是各大學畢業典禮最大亮點，今年新冠肺炎疫情延燒全球，美國仍邀各界知名人士輪番上陣，從不同的生命經驗勉勵畢業生。反觀台灣，多所大學爭相邀約衛福部長陳時中、副總統陳建仁等抗疫期間英雄演講，讓人反思台灣歷經一場疫情後，大學再也找不到防疫以外的代表人選，又或台灣能拿出來自豪的只剩防疫。

以疫情仍嚴峻的美國為例，正值畢業季，多校畢業典禮移師線上，邀請體操天后拜爾斯、NBA球星「詹皇」詹姆士、前總統歐巴馬、歌手女神卡卡等人輪番演講，打破實體典禮的邀約人數限制，反而打造更大的勵志饗宴。

但攤開台灣各大學畢業典禮的名人演講名單，清華大學、台灣師範大學等校爭相邀約人氣崛起的抗疫明星陳時中，高教龍頭台灣大學也循此邏輯找尋人選，邀約參與研發新冠肺炎新藥「瑞德西韋」的科學家錄影演講，也和疫情脫不了關係。公衛權威陳建仁因疫情變身我國史上「最忙副總統」，今年也受邀擔任陽明大學的演講嘉賓。

防疫英雄的演講不免俗提到防疫，比如陳時中替台師大畢業典禮錄製的短片，最後以「感謝學生配合防疫，成就今日防疫成果」做結，形同宣導衛福部政績。不過，太常聽的東西難免失去特色，結果到目前為止，最激勵人心，且拿下最多媒體版面的演講，反而是台大一名布吉納法索境外畢業生，真摯分享他如何克服環境等障礙，取得如今成就。

這群坐在台下，戴口罩也遮不住迷惘的大學生，還是時代雜誌定義的「新冠世代」。疫情衝擊各行各業，他們失去許多實習機會，許多公司不開放職缺，蕭條的景氣也讓他們怯於創業。

穿著畢業袍、即將步入人生下一階段的他們，最需要知道的恐怕不再是台灣防疫如何有成，而是如何在就業冰河期耐心前行，然後在社會上慢慢走出屬於自己的一片天。