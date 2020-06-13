墾丁飯店房價全漲回來 業者反駁撈回說：是市場機制

隨著疫情趨緩全台大解封，國旅也開始復甦，在邊境管制尚未解除下，報復性旅遊讓觀光區不僅從谷底翻身，端午連假和暑假訂房跟著大爆炸； 屏東墾丁是南台灣度假勝地，民眾比價時卻發現，前一陣子飯店殺到見骨的促銷方案全沒了，又回復過去的高房價，有人抱怨雖說前陣子疫情期間慘虧，但看準解封後國人無法出國趁機調高「撈回來」，恐會嚇走一票消費者。

「房價是依據市場自由機制，趁機大撈一筆的說法不公平！」墾丁五星飯店主管說，今年一至四月疫情發燒期間，平日住房一至二成，周六約五至六成，飯店沒有裁員、放無薪假，沒有一家不慘賠的，他們第一季虧損就破千萬，為拉抬住房率，飯店祭出限量下殺兩折的破盤價和三至四折的優惠方案，是市場機制使然，國旅復甦後需求增，自然取消殺價。

全台解封後，墾丁五星級的凱撒、福華和夏都沙灘酒店，本月平日恢復住房率五至六成，周六幾乎滿房，端午連假現已滿房，隨著7月1日交通部每房千元旅遊補助開跑，暑假7月和8月住房預期會比去年還好；一家五星飯店主管說，國旅剛開始復甦，各家飯店目前到暑假的房價，平假日都還是比去年同期便宜一至二成。