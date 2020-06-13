鸚鵡輕颱遠離 明除高屏、台東 全台天氣晴
中央氣象局指出，今年第2號輕度颱風「鸚鵡」明天上半天將進入中國大陸，除了台東、高屏地區還會出現短暫陣雨，其他地區則多雲到晴，不過，午後可能會有局部短暫雷陣雨。
氣象局預報員王品翔表示，輕颱「鸚鵡」預估明天上半天會進到中國大陸廣東一帶，風場也會由東南風轉為南風，受到颱風外圍雲系影響，除台東、高屏地區在清晨會出現短暫陣雨，其他地區多是多雲到晴的天氣。不過，王品翔提醒，午後仍有局部短暫雷陣雨發生機率。
氣溫部分，王品翔說，明天各地高溫達33到35度，尤其是中南部近山區的平地、台北盆地、花東縱谷更可能飆到35、36度
至於今晚到明天清晨，王品翔指出，東南部到恆春地區氣候仍較不穩定，還是有可能持續發布大雨特報。
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