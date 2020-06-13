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夏日減肥必懂「基礎7件事」 從規律運動、適當休息開始

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
有規律的運動，才能讓減肥看得見成果。圖／摘自 pexels
有規律的運動，才能讓減肥看得見成果。圖／摘自 pexels

減肥是夏天最重要的課題，想要到要去沙灘，看見身上的負擔，就會心情低落，沒有自信。常常自問，天天面對著減肥的問題，該少吃的時候也克制了，為何就是瘦不下來？難道減脂也有停滯期？

減肥方式有許多種，基本上離不開以下基礎7點，總結一下，只要弄懂了，就不擔心有停滯期的問題，想瘦並不是一個難題，更是養生之道。

1.養成喝水的習慣

許多養生文獻，常常告訴我們喝水的重要性，那到底每個人要喝多少水，才能真正補足每個人身體所需呢？以最基本的公式來算，自身體重X30＝身體1天所需c.c.數。

2.節食、減肥，別畫上等號

減肥最有效的方式，不是不吃東西就會瘦。真正的減肥真理在於，攝取的熱量低於消耗量，而具體地說，就是攝取量小於基礎代謝。如果過度節食想要達到減肥的目的，那可能會因此降低了基礎代謝，使得身體就算進食少，依然出現變胖的情況。

3.別太依賴外來的減肥產品

市面上有許多號稱減肥療效的產品，但許多減肥產品使用後，身體僅是排出水分，讓大家有減輕重量的錯覺，只要喝多了水，體重就會回彈。

4.碳水化合物也需要攝取

對於減肥的人來說，碳水化合物比脂肪還要更可怕，深怕多攝取了，體重立馬飆升。然而適當的攝取碳水化合物，其實有助於提升新陳代謝，還能幫助脂肪加速燃燒。

5.蛋白質不可缺少

蛋白質在減肥期間，是不可或缺的一項聖品，由於蛋白質能帶給身體有足夠的飽足感、熱量、肌肉的合成，但也不能過度的攝取，應該要搭配著運動去攝取，以一般人（每公斤體重攝取2克）去計算每天該攝取的蛋白質量。

6.適度的運動與維持

運動與減肥，常常脫不了關係，當想要減肥，身邊的人就會說「多運動少吃」。透過運動要減肥，最重要是先從規律開始，而不是短時間內的過度運動。

一開始的運動，並非每個人都能做到相對的標準值，只要規律、循序漸進加強運動的節奏，而並非一次到位，對於減肥才真正有幫助。

7.適當的休息

休息是為了走更長遠的路，適度的讓身體休息，也非常重要，想要有效果的減肥，就要養好「精氣神」，面對每天要做的課題，所以有適度的身體休息，才會有高效率的減肥成果。

適量碳水化合物攝取，有助於身體的新陳代謝。圖／摘自 pexels
適量碳水化合物攝取，有助於身體的新陳代謝。圖／摘自 pexels
喝水固然重要，依照每個人的身體所需給水，才能真正達到有效補充。圖／摘自 pexels
喝水固然重要，依照每個人的身體所需給水，才能真正達到有效補充。圖／摘自 pexels
想要減肥，並非節食就能達到自己理想的效果。圖／摘自 pexels
想要減肥，並非節食就能達到自己理想的效果。圖／摘自 pexels

減肥 脂肪

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