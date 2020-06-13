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醫材價格管理新制惹議 健保署譴責網友惡意變造懶人包

聯合報 / 記者羅真／台北即時報導
健保署今天下午發布新聞稿指，有網友惡意變造「自付差額特材」懶人包的貼圖內容、散布假訊息，呼籲民眾停止轉傳。圖／健保署提供
健保署今天下午發布新聞稿指，有網友惡意變造「自付差額特材」懶人包的貼圖內容、散布假訊息，呼籲民眾停止轉傳。圖／健保署提供

衛福部健保署日前首度針對「健保部分給付、民眾負擔差額」的醫材進行價格管理，引起廣泛討論。健保署今天下午發布新聞稿指，有網友惡意變造「自付差額特材」懶人包的貼圖內容、散布假訊息，呼籲民眾停止轉傳。

在台灣，醫療院所使用的醫材可概分為「健保全額給付」、「健保部分給付」與「健保不給付」三大類，「健保部分給付」醫材的差額需要民眾自行補上價差，「健保不給付」醫材則需民眾全額自費。衛福部健保署無法可管全額自費醫材，但可依據健保法對「健保部分給付」的醫材訂定民眾負擔的最高上限。

健保署表示，6月8日公告的新制是過去一年半來與醫院代表、醫學會代表與專家學者討論的結果。新制訂定的上限價考量各院所採購價、國際價格、成本及應有的利潤，並區分各個不同功能群，以常見的人工水晶體為例，健保署分成六種功能群，因此有六種上限價，並非只有一個價格。

健保署日前於臉書專頁發布懶人包說明政策內容，其中一張圖的原內容為「為確保醫材價格合理，對於自付差額的醫材定價格上限」。

健保署表示，近日出現網友惡意將上述話語修改為「健保署認為民眾的健康不如房子和車子」，以「健保有責任為民眾把關房價及租金定上限」等文字，這完全與原圖文不符，提醒大眾不要被誤導。

健保 醫材

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