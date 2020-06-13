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興大推「黑鑽蔭油膏」新品 國內首創黑蒜醬油
中興大學出產醬油產品20多年，因循古法釀造、未添加防腐劑，深獲消費者喜愛。今年再推「黑鑽蔭油膏」新品，加入產學研發、具有保健價值的黑鑽級食材「黑蒜頭」，是國內首創黑蒜醬油產品，6月15日興大實習商店正式開賣，每瓶240元。
國內多次食安風暴，興大食品加工廠的農產、乳製品都是品質保證，目前有「黑豆、薄鹽、紅麴、香菇」4款醬油，售價110元至165元之間，廣受好評，是校園附近社區婆婆媽媽「呷好道相報」的熱賣品。
興大食品加工廠廠長謝昌衛表示，醬料製作是中華民族重要的傳統工藝，黑豆釀的蔭油膏，是台灣特色的風味，真正好的黑豆蔭油膏釀造極其複雜，從拌鹽入甕到鹽封的過程叫做「蔭」，遵循古法所釀製才能被稱為「蔭油」。
謝昌衛說，新品「黑鑽蔭油膏」嚴選優良品種黑豆當蛋白質原料，經製麴、發酵、曝曬堅持180天釀製而成，添加專利製程的「黑蒜」提升蔭油膏機能特性與層次口感。
興大校長薛富盛說，「黑蒜原料」是食品暨生技實習工廠與育生生醫公司密切合作7至8年，執行科技部產學計畫的成果，將大蒜透過科學化炮製技術製成黑蒜，成功取得製程、功效專利證書，研究成果發表至《食品化學》（Food Chemistry）等數個知名重要國際期刊，讓平凡的生蒜搖身一變成黑鑽食材。
雲嘉南盛產蒜頭，興大採用台灣在地農產，並加值研究，把生蒜的嗆辣味，轉變成黑蒜溫潤甘甜的醍醐味，不添加焦糖色素、甜味劑、防腐劑，「興大黑鑽蔭油膏」單瓶售價240元，購入乙瓶「興大黑鑽蔭油膏」，可以優惠價129元加購原價165元的「黑豆醬油」。
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