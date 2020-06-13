指揮中心擬開放轉機不入境 限停留8小時

新冠肺炎疫情趨緩，國內陸續大解封，據了解，民航局、桃機公司與相關單位正研擬開放外國旅客以不入境模式在台轉機，並限轉機時間須在8小時內。交通部今證實，目前還在討論方案，後續再由中央流行疫情指揮中心決議。

為防堵疫情擴散，指揮中心從3月24日起管制邊境，禁止旅客登機來台轉機，但隨著疫情趨緩，各國邊境管制逐漸解封，據了解，指揮中心日前經民航局協調桃機公司，只要提出轉機專有動線，就可考慮開放。

開放轉機的初步方案，擬不讓轉機旅客過夜，並限制轉機時間在8小時內，縮短旅客停留時間，關於等候轉機動線、是否開放讓轉機旅客到免稅店購物等，也都屬於討論事項。

交通部官員證實，開放轉機方案仍在研議中。關於轉機規定及屆時在機場路線，民航局跟桃機也皆表示在研議中。至於外傳擬最多待8小時，且不得過夜，知情官員表示，那是香港機場的狀況，討論過程中有參考，但並不代表定案。

據了解，前兩天桃機已向指揮中心提出幾個動線跟方案，有參考鄰近國家機場，香港、新加坡都有參考。