內政部：人口老化 去年死亡人數17.5萬近十年新高

內政部今天表示，去年我國死亡人數約17.5萬人，粗死亡率為7.4‰，兩項數字都是近十年新高，主要原因是人口老化，而死亡者平均年齡為73.8歲，也是近十年最高，死亡者平均年齡有逐年增加的趨勢。

內政部發布最新統計數據，2019年死亡人數共17萬5546人，比前年增加2846人，2010年死亡人數為14萬5804人；去年粗死亡率也比前年增加0.1個千分點；去年男性死亡人數10萬3193人，女性7萬2353人，和前年相比，人數分別增加1.23％及2.25％。

若以年齡區分，去年以75至89歲死亡者占最多，共有7萬509人，60至74歲者次之，共有4萬4591人。和前年相比，以90歲以上者增加8.41％最多，而0至14歲則減少10.75％最為明顯。

根據內政部統計處數據，粗死亡率數據台東縣及嘉義縣各10.99‰並列最高，雲林縣10.52‰次之，而以連江縣4.44‰最低，金門縣5.63‰次低，桃園市5.91‰為第3低，但若去除縣市別年齡結構差異，以2000年世界衛生組織世界人口年齡結構為標準人口計算之值的標準死亡率來看，去年標準化死亡率以台東縣最高，5.91‰，其次為花蓮縣5.38‰，第三為屏東縣5.30‰，連江縣2.76‰最低，台北市3.20‰次低，金門縣3.23‰居第三低。

根據內政部統計數據，去年死亡者平均年齡以台北市76.91歲最高，澎湖縣75.80歲次之，嘉義縣75.34歲居第三，年齡最低的三個縣市分別為台東縣71.46歲、花蓮縣72.09歲及桃園市72.30歲。

根據內政部數據，去年15歲以上人口死亡人數共17萬4492人，以喪偶者的粗死亡率44.14‰為最高，其餘依序為離婚者9.61‰、有偶者7.71‰、未婚者2.43‰，而15至29歲以喪偶者粗死亡率4.22‰最高，30至44歲以離婚者2.88‰最高；45至59歲、60至74歲及75歲以上者三個年齡組則皆以未婚者粗死亡率最高，分別為7.57‰、18.51‰、85.00‰，而各年齡層皆以有偶者的粗死亡率最低，顯示我國中、老年已婚人口粗死亡率相對較低。