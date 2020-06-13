6縣市大雨特報！ 注意雷擊強陣風及溪水暴漲

中央氣象局發布6縣市大雨特報，鸚鵡颱風外圍雲系影響及對流發展旺盛，易有短時強降雨，今天恆春半島、台東、南投及雲嘉地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊、強陣風及溪水暴漲。

輕度颱風鸚鵡上午8時的中心位置在東沙島南南西方280公里海面上（鵝鑾鼻西南方670公里海面上）。在中西沙島海面、東沙島海面及廣東海面航行及作業船隻應特別注意，並隨時收聽此颱風的最新動態。

今、明兩天颱風外圍雲系影響，東部、東南部、南部地區及澎湖有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區及金門、馬祖為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，東南部地區、恆春半島及午後各地山區並有局部大雨發生的機率；今天東南部地區、恆春半島亦有局部大雨發生的機率。

今、明兩天東半部地區（含蘭嶼、綠島）、恆春半島、西南部沿海地區及澎湖、金門有長浪發生的機率。今天基隆北海岸、宜蘭、西南部及恆春半島沿海、空曠地區易有8至9級強陣風。