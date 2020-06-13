蘇花安路廊初步核定走海線 花359億10年後通車

蘇花改全線通車後，再新建進階版的「蘇花安」，把蘇花公路未改善的東澳至南澳、和平至和中、和仁至崇德等3個路段納入，3路段各提3方案評選，而究竟要走那條路線？公路總局已初步核定，其中，東澳南澳段傾向採海線案，和平和中段採海側路線方案二，和仁崇德段採短隧道方案一，總經費359億元，預計10年後、即119年全線完工通車。

不過，承辦的蘇花改工程處表示，路廊還待辦理環境影響評估，且各路廊各有擁護，相關意見納入綜合規畫評估，以做最後確定，而其中，和仁崇德段雖傾向採短隧道方案一，這段的經費100億，比較省，不過，考量未來交通服務功能，保留較長隧道方案三為替選方案，即自台9線和仁車站附近通過太魯閣國家公園，但替選方案預估經費213.6億元，若和仁崇德段改採替選方案，總經費增加為472.6億，

蘇花改今年1月6日全線通車，交通部公路總局由蘇花公路改善工程處辦理簡稱「 蘇花安」的「台九線蘇花公路安全提升計畫」，另闢新線改善改善蘇花公路東澳至南澳、和平至和中、和仁至崇德等3路段。

這3個路段中，東澳到南澳、和平到崇德段，因路線線形標準較低，雖符合行車需求，但遇颱風、豪雨等劇烈天候，仍會有落石、坍方中斷，需預警封閉，亟待提升安全性及服務標準。

「蘇花安」新闢路線，3路段各有3方案在評選，公路總局初步核定，其中，東澳到南澳段方案一海線，與鐵路隧道平行避開環境敏感區，預估經費207億元，方案二山線（內陸線），走蘇花高路廊，但通過自來水質水量保護區，預估經費232億元，方案三中間（中央線）經原宜五特保區對環境影響大，預估經費190億元，初步核定採海線。

和平到和中段方案一利用既有道路長3.5公里，方案二海側路廊長約4.8公里，預估經費52億元，方案三和平工業區及礦區路廊以隧道通過長約4.2公里，預估經費58億元，初步核定採方案二海側路廊。

和仁到崇德段方案一短路隧道，延續仁水隧道局部改線2.4及2.5公里，預估經費100億元，方案二長隧道自蘇花改C段中仁隧道終點通過太魯閣國家公園，預估經費222億元，方案三隧道自台9線和仁車站附近通過太魯閣國家公園，預估經費214億元，初步核定採方案一短路隧道，但方案三為替選方案。

對蘇花安，地方期待縮短計畫期程，也擔心衝擊，要求不要直接穿過市街區，避免影響商圈及居民生活，建議主線高架銜接蘇花改，提供地方出入服務，南澳設休息站、展示館吸引遊客等。