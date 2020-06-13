人孔蓋為何多設在機慢車道上？ 內行網友曝真相

許多騎車或開車的民眾在道路上時常會行經人孔蓋，由於人孔蓋與柏油路材質不同，行經時可能會出現抖動或打滑的狀況。有網友近期上網發文，他認為人孔蓋多設置在機慢車道上，很容易出現摔車的事故，不了解為何人孔蓋都要設置在機車道上，而不是人行道，對此有內行網友跳出來回應，解釋人孔蓋的設置問題，並強調設置在人行道的話，費用會暴增。

原PO在「批踢踢八卦板」發文，他說「通常人孔蓋大多在機慢車道，偏偏最不穩定易摔車就是機車，為什麼不直接設計在路肩或人行道就好，不然車輛都要被迫接受不平整的路面，有沒有人孔蓋愛設在機慢車道的八卦」，對此網友紛紛留言稱「那你就要看是先有人孔蓋還是先有機車道了」、「要維護時比較方便」、「窮人死比較不怕」、「看管路怎麼拉而已」。

不過有內行網友指出人孔蓋開挖需考慮深度、結構問題，人行道本身開挖不易，「要開挖的時候超深，超過兩公尺就要設擋土牆，費用暴增，埋在人行道，人行道本身已經填高，開挖不易，上面還可能有結構物，復原時還要鋪磁磚，另外管線是不能設在水溝中的，高雄大氣爆就是這樣發生的，你開挖水溝下面，復原也要把水溝建回去，然後像我們的油管，上面有水泥根本不能做緊密電位測量，不能維護管線」。