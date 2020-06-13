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護消費權益！台中法制局推海外跨境消費糾紛懶人包

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中市法制局針對國外旅遊消費、使用網購涉及境外業者等所衍生的「海外跨境消費糾紛」，特別整理「跨境消費處理機制Ｑ&Ａ」懶人包。圖／台中市法制局提供
台中市法制局針對國外旅遊消費、使用網購涉及境外業者等所衍生的「海外跨境消費糾紛」，特別整理「跨境消費處理機制Ｑ&Ａ」懶人包。圖／台中市法制局提供

台中市法制局針對國外旅遊消費、使用網購涉及境外業者等所衍生的「海外跨境消費糾紛」，特別整理「跨境消費處理機制Ｑ&Ａ」懶人包，提醒民眾跨境消費爭議可藉由3大救濟管道，包括向國際組織「跨境消費爭議處理網」申訴、向企業經營者所在國家機關或單位尋求救濟、尋求國內消費者保護團體協助，維護消費權益。

法制局長李善植提醒民眾，跨境消費牽涉到業者所在地國家的法令適用問題，各國有關消費者保護的法令內容不一，與我國規定也不盡相同，當遇到跨境消費糾紛，建議消費者，考慮管道救濟時，先判斷對業者提出的訴求，如退費、減價或補償措施等，儘快與業者聯繫溝通，若業者拒絕或不予理會，建議再尋求第三方協助，才能省時省力。

舉例來說，與韓國業者的消費糾紛，除可向消基會、消費者保護協會請求協助外，也可直接向行政院消保處申訴；若是中國大陸地區的旅遊消費糾紛，是由旅行社辦理的團體旅遊，可向交通部觀光局或中華民國旅行業品質保障協會申訴。

但若不是旅行社辦理的旅遊部分，由陸委會受理後，轉請海基會協調大陸地區的海協會協助處理；至於大陸地區旅遊以外的其他消費爭議，則可透過海基會提供協助，或自行向中國消費者協會、香港或澳門消費者委員會提出申訴。

李善植說，部分詐騙網頁是留空號或空屋地址，呼籲民眾進行網路交易前，應先查認業者在國內的聯絡地址是否為真；業者如果只留電子信箱、LINE帳號作為聯絡方式，或要求以LINE等通訊軟體私下交易，建議勿購買為宜，避免事後求償無門。

李善植提醒，確保商品品質，可找在國內有營業處所的電商或實體商家，實際檢視商品後再消費，民眾有任何消費問題，可在平日上班時間（每週一至週五上午8時至12時、下午1時至5時），利用市話或手機撥打全國性消費者服務專線「1950」（付費電話），或法制局（04）22289111分機23800，有專人提供諮詢服務。

「跨境消費處理機制Ｑ&Ａ」懶人包在台中市消費者保護園地網站法制局臉書讓消費者參考。

台中市法制局針對國外旅遊消費、使用網購涉及境外業者等所衍生的「海外跨境消費糾紛」，特別整理「跨境消費處理機制Ｑ&Ａ」懶人包。圖／台中市法制局提供
台中市法制局針對國外旅遊消費、使用網購涉及境外業者等所衍生的「海外跨境消費糾紛」，特別整理「跨境消費處理機制Ｑ&Ａ」懶人包。圖／台中市法制局提供

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