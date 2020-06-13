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樹林生命紀念館開放405骨骸位 昨30位民眾睡園區排隊

聯合報 / 記者魏翊庭／新北即時報導
新北市樹林生命紀念館為滿足民眾多樣性需要，增設405個骨骸位，今天上午8點起開放申請選位，昨天下午就有2、30位民眾排隊過夜。記者魏翊庭／攝影
新北市樹林生命紀念館為滿足民眾多樣性需要，增設405個骨骸位，今天上午8點起開放申請選位，昨天下午就有2、30位民眾排隊過夜。記者魏翊庭／攝影

新北市樹林生命紀念館為滿足民眾多樣性需要，增設405個骨骸位，今天上午8點起開放申請選位。昨天下午就有2、30位民眾排隊過夜，由於新莊及中和近期有遷葬工作，因此當中也有不少跨區民眾。民政課統計，截至上午9點前，已經發出170個骨骸位號碼牌。

樹林區公所原本5月1日就要開放申請，但因考慮民眾恐排隊，延到今天。昨天也確實有民眾提前到樹林生命紀念館排隊，公所搭篷、準備飲水、電扇及流動廁所。

樹林公所民政課表示，今天7點就發號碼牌，8點開始申請，一人限申請2個骨骸位。民眾大多是早早就來，目前號碼牌發到170號，採現場選位，每組10號進場，目前已叫號到第7組。若有風水需求的民眾就會提早來，以便先選位。

民政課長黃金泰說，新莊及中和最近都有土葬起掘作業，因此也有不少民眾跨區來排隊。他說，有的家族因為遷葬，頓時有10幾個骨骸位需求，今天就派多人來排隊。

黃金泰說，今天申請服務將到下午4點，預計還有剩骨骸位。還有需求的民眾，只要樹林生命紀念館有開，就可以來現場畫位，到全部售出為止。

樹林區公所表示，過去傳統殯葬習俗多採土葬，後代子孫因為配合政府政策公墓公園化或是便利祭祀，會辦理撿骨儀式至就近納骨塔安放，祈求祖先庇蔭招福避兇，不過仍有長者臨死前交代「不能燒」，子孫只能照辦，民眾辦理撿骨儀式後骨骸罐的安置地點成為困擾，現在樹林生命紀念館增設骨骸位。

民政課表示，骨骸櫃位大小約骨灰櫃位2倍，依排層高低價格介於6萬元至6萬5千元之間，提供給有需要幫祖先土葬起掘的民眾另一種存放選擇，可以先到館內參觀洽詢，凡設籍新北市符合低收入戶或其他社會福利身分、原住民等，都可免收或減免使用費。相關資訊可至新北市樹林區公所網站或電話洽詢(02)8684-4928、(02)8684-4957。

紀念館

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