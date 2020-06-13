搞定玩的權益！綠委協調兒童遊戲區關鍵「183cm」

為保障小朋友的遊戲權以及安全玩耍的遊戲空間，現行規定，兒童遊戲區遊具之間至少要有183公分以上的距離，但部分幼兒園的舊遊樂器具無法符合相關規定，相關業者對標準也不夠清楚。民進黨立委莊競程、蘇巧慧、劉建國日前邀集相關單位協調，請經濟部標準檢驗局再次說明，認定遊戲區內靠牆或是有設置防護網沒有摔落區的部分，可以不用維持183公分的空間距離。

莊競程指出，收到業者陳情，對於兒童遊戲區遊具的現行規定有疑義，經查後發現部分幼兒園因空間狹小，無法擴充使用區域符合183公分規定，且地方政府和業者對於規範標準有誤解，也導致檢查時爭議不斷，幾乎沒有設施可以符合地方政府認定。

中華民國兒童教保聯合總會總會長王超敏表示，業者對相關規定不了解，當初遊具廠商也並未告知有使用區的相關規定，造成既有舊遊具無法符合相關規定，且幼兒園因空間受限，若要擴增兒童遊戲場域符合國家標準的使用規定，實務上有困難，盼能研議國家標準CNS12642「公共兒童遊戲場設備」使用區183公分的適用性，全力爭取幼兒「玩」的權利。

莊競程說，他與蘇巧慧、劉建國等人多次邀集相關單位協調，並經由經濟部標檢局技術委員會專家學者講解，將認定標準再做一個清楚的解釋，也就是靠牆或是有設置防護網沒有摔落區的部分可以不須有183公分空間距離；至於有跌落區位置，如樓梯、滑梯、爬梯、攀板等進出口，則須有183公分空間距離，並應設有規定的標準地墊，讓執法單位與業者有明確的遵循標準，儘快改善現有遊樂設施，給孩子一個安全的學習及遊戲環境。