搭皇冠北海岸線4主題逍遙遊 超值套票還享買2送1

交通部觀光局北觀處今年「台灣好行716皇冠北海岸線」推出4款電子旅遊套票，整合北海岸不同主題的票券、景點及伴手禮產品，遊客憑1張電子票卡，就能輕鬆暢遊北海岸，即日起預購享買2送1優惠，還送限量好禮。

4款優惠套票續以北北基好玩卡交通暢遊1日券，結合地質、衝浪、藝文及溫泉主題，推出「野柳經典女王遊」、「中角灣FUN浪一夏」、「朱銘藝文好時光」及「金山溫泉小旅行」4種不同遊程套票，運用交通1日券從台北搭捷運到淡水，於公車站第5區轉乘716皇冠北海岸線，於北海岸旅遊景點或商家出示票卡感應，即可兌換套票產品。

「中角灣FUN浪一夏」結合中角灣國際衝浪基地，包裝水上活動衝浪或SUP立式划槳體驗，還可到人氣咖啡館享用飲品；「金山溫泉小旅行」套票除享受泡湯及下午茶，新增在地熱門伴手禮商家百元伴手禮兌換券。

4款套票自今日起至6月16日開放預購，於北北基好玩卡官網預購皇冠北海岸線套票享買2送1優惠，前50名預購成功者，加贈紀念品1份(限定杯蓋或旅遊收納包1個，隨機贈送不挑款)，數量有限送完為止。

6月17日起正式開賣，可於易遊網旅行社、鳳凰國際旅行社等線上通路及易遊網台北車站實體門市購買取票，買2送1優惠至6月30日止，端午連假歡迎遊客多加利用套票玩遍北海岸。套票資訊請參考台灣好行官網「超值套票」專區。