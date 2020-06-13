5縣市恐飆高溫 鸚鵡颱風不來台但間接影響

中央氣象局說，鸚鵡颱風雖然對台灣沒有直接威脅， 但對台灣天氣還是有間接影響。受其外圍雲系影響，花東地區及南部局部地區將出現雨勢，其他地區環境水氣增加，即使早上晴到多雲，但午後雷陣雨也不容小覷。

今天為東南風，迎風面的花蓮、台東及屏東地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴的天氣，午後各地山區及近山區平地有局部短暫雷陣雨，其中台東、恆春半島及午後各地山區並有局部大雨發生的機率。

東南部地區因為下雨的關係，高溫約32度左右，其他地區仍高溫炎熱，普遍在33至35度，南部地區、花東縱谷、台北盆地有局部36度以上高溫發生的機率，部分地區紫外線指數易達過量甚至危險級，外出活動注意防曬並多補充水分。

氣象局發布高溫資訊，天氣晴朗炎熱，今天中午前後花蓮縣縱谷，高雄市近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。台北市盆地，台南市、屏東縣近山區或河谷為黃色燈號。

避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。

高溫區域：

橙色燈號（連續3日36度以上）：高雄市、花蓮縣。

黃色燈號（36度以上）：台北市、屏東縣、台南市。