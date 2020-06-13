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鸚鵡颱風外圍環流影響 周末登山注意閃電雷擊
鸚鵡颱風昨晚生成，天氣風險公司分析師廖于霆表示，輕颱鸚鵡未來增強幅度也有限，預料將快速向廣東沿岸接近，周日清晨就會登陸廣東，對台灣沒有直接影響。但是受到它外圍環流影響，西南部與恆春半島沿海風浪大，偶有長浪發生機會，如果周末要前往海邊，一定要留意自身安全。
台灣今明兩天受到鸚鵡颱風外圍環流影響，花東與恆春半島偶有陣雨，各地山區午後有雷陣雨，局部單點雨勢還是可能較強，如果午後要前往山區，要注意山洪暴發，溪水暴漲與閃電雷擊。此外受到偏南風沉降作用，北部西南部與花東今天會有34-36度的高溫出現，外出記得防曬防中暑，多多補充水分。
他說，下周天氣預期相對單純，沒有颱風影響，台灣位於太平洋高壓邊緣，受偏南風影響，各地上半天都是多雲到晴，下半天山區午後雷陣雨，中午悶熱的夏季型天氣。原本預估6月下旬仍有鋒面影響台灣機會，不過預報隨時在變動，不確定性仍高，還要再觀察。
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