小心登革熱！這樣自製「小型誘殺桶」有效滅蚊

台南新營區公所表示，近日全台各地出現陣雨或雷雨，加上氣溫逐漸偏高，正是病媒蚊孳生的好氣候，家戶嚴防登革熱及屈公病的緊要時刻。經國家衛生研究院蚊媒病中心長期調查，台灣室內病媒蚊主要分布在衛浴廁及廚房，其次是客廳。因此減少居家室內的病媒蚊，亦是預防登革熱傳播的一個重要議題。

公所教導自製「小型誘殺桶」，讓民眾放置於家中病媒蚊活動多的衛浴、廁所、廚房或客廳等區域，透過水氣吸引蚊子，再利用斑蚊有在壁上產卵習性，以誘引方式黏殺室內病媒蚊。透過讓民眾自主管理，也能更加了解自家病媒蚊的活動情形，加強其防治病媒蚊的觀念。

新營區公所顏主任秘書表示，清除孳生源是防治蚊媒傳染病最根本的方法，請民眾務必落實「巡、倒、清、刷」，並搭配室內放置自製小型誘殺桶於居家環境，加強打擊病媒蚊，減少登革熱及屈公病傳染的可能性。

疾病管制署提供：

蚊子誘殺桶DIY

材料：飲料胖胖杯2個（約1000cc）、黑色育苗軟盆1個（底徑約12公分、高度要能罩住飲料杯）、黏蟲紙1份、紗網（16目以上，面積需大於飲料杯口）

步驟：

1. 將其中一個飲料杯切成一半，並裁剪紗網至合適大小（21*6公分）。

2. 將切好的飲料杯上半部倒置，在切口處擺上紗網；將另一個完整的飲料杯疊上，上下轉正。

3. 取清水沿杯壁緩慢倒入杯中（水位與紗網齊平）。